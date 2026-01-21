AGENDA

Gincana infantil gratuita é opção de programação no fim das férias escolares na Bahia

A atividade acontece no dia 24 de janeiro, com desafios para crianças de 4 a 12 anos, em Lauro de Freitas.

Thais Borges

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:01

Gincana infantil marca reta final das férias escolares em Lauro de Freitas Crédito: Yuri Couto/Divulgação

A despedida das férias escolares pode ter uma programação especial para crianças e famílias em Lauro de Freitas. Neste sábado (24), das 14h às 19h, o Parque Shopping Bahia promove a Gincana Divertida, atividade gratuita voltada a crianças de 4 a 12 anos. O evento será realizado no galpão de eventos do shopping, com presença obrigatória de um responsável durante toda a programação.

Com o objetivo de incentivar o movimento e a interação como alternativas de lazer durante o recesso escolar, a gincana tem desafios dinâmicos e estimula a cooperação, o trabalho em equipe e o convívio entre os participantes. A ideia é ir além do formato tradicional desse tipo de atividade.

As atividades da Gincana Divertida priorizam experiências presenciais, coletivas e lúdicas, criando um ambiente de troca e envolvimento ao longo de toda a tarde. As provas são pensadas para manter as crianças em constante movimento e incentivar a participação ativa do público infantil.

Para a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, a iniciativa reforça o papel do shopping como espaço de convivência. "Especialmente neste período final de férias, buscamos oferecer experiências presenciais, que incentivem a criatividade e o convívio atendendo às famílias que procuram opções de lazer de qualidade para seus filhos".

Para participar, é necessário apresentar o cupom resgatado previamente pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia. Os cupons disponibilizados no app já estão esgotados, mas quem não realizou o resgate pode comparecer ao local no dia do evento para verificar a disponibilidade de participação.

Atrações fixas para crianças

Além da programação especial de férias, o shopping conta com atrações fixas voltadas ao público infantil e juvenil, como o cinema Cinépolis, Magic Games, Tribo do Quintal, Guiga’s Mini Golfe e Salvador Paintball. O público também pode conferir atrações temporárias, como a Pista Maluca e a Feira de Livros Boralê, que seguem em funcionamento durante o período.

Serviço

O quê: Gincana Divertida

Quando: 24 de janeiro

Horário: das 14h às 19h

Onde: Galpão de eventos do Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

Público: crianças de 4 a 12 anos, acompanhadas por responsável