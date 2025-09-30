Novo centro de transplante de medula óssea passa a operar na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:58
Em setembro, a Bahia passou a contar com mais um centro de transplante de medula óssea (TMO). O novo serviço de TMO já está em funcionamento no Hospital da Bahia, administrado pela Rede Américas.
O espaço tem quatro leitos individuais exclusivos, além de filtragem e controle de pressão do ar. Além dos médicos especializados em transplante, o serviço tem uma equipe multidisciplinar qualificada com especialidades como psicologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e odontologia.
“O novo centro de TMO traz uma nova perspectiva para o tratamento de doenças onco-hematológicas no estado, com foco em ampliar a quantidade de leitos e agilizando o tratamento com uma estrutura completa, eficiente e com foco na segurança e no bem-estar dos pacientes”, diz o diretor-geral do Hospital da Bahia, Daniel Medeiros.
Segundo a unidade de saúde, os pacientes são assistidos de forma integral com acompanhamento antes, durante e depois do transplante. “O TMO demanda muito conhecimento técnico e uma infraestrutura altamente qualificada. Essa união oferece esperança de cura e controle de doenças graves. Poder aumentar a oferta de um tratamento seguro em todas as etapas e com o nosso acolhimento é um grande marco”, afirma o coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea do Hospital da Bahia, Pedro Amoedo.