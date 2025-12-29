CORREIO INDICA

Gostou de Wicked? Confira outros 30 musicais para assistir no streaming

Títulos vão da comédia ao terror e atravessam gerações

Maria Raquel Brito

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 04:30

Do universo que inspirou Wicked, O Mágico de Oz (1939) está disponível no HBO Max Crédito: Reprodução

Se a adaptação do musical Wicked para as telonas despertou em você a vontade de cantar junto e revisitar grandes histórias embaladas pela música, você está no lugar certo: os serviços de streaming oferecem um catálogo vasto para matar esse desejo e o CORREIO selecionou 30 títulos imperdíveis. Dos clássicos às produções mais recentes e do romance ao terror, há opções para todos os gostos, estilos e gerações.

Entre os títulos estão produções que conquistaram público e crítica, como Amor, Sublime Amor, La La Land e Hair (que recentemente ganhou uma releitura baiana, produzida pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia), disponíveis em plataformas populares como Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

Os fãs de clássicos também encontram verdadeiras joias, como O Mágico de Oz – boa pedida para quem caiu de paraquedas em Wicked e quer seguir caminhando na estrada dos tijolos amarelos –, Cantando na Chuva e A Noviça Rebelde. Já quem prefere histórias mais recentes pode apostar em tick, tick… BOOM! e o novo Meninas Malvadas, que atualizam o gênero com temas atuais e novas linguagens.