Gostou de Wicked? Confira outros 30 musicais para assistir no streaming

Títulos vão da comédia ao terror e atravessam gerações

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 04:30

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max
Do universo que inspirou Wicked, O Mágico de Oz (1939) está disponível no HBO Max Crédito: Reprodução

Se a adaptação do musical Wicked para as telonas despertou em você a vontade de cantar junto e revisitar grandes histórias embaladas pela música, você está no lugar certo: os serviços de streaming oferecem um catálogo vasto para matar esse desejo e o CORREIO selecionou 30 títulos imperdíveis. Dos clássicos às produções mais recentes e do romance ao terror, há opções para todos os gostos, estilos e gerações.

Confira 30 musicais para assistir nos streamings

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Em um Bairro de Nova York (2021) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
tick, tick… BOOM! (2021) – Netflix por Reprodução
A Noviça Rebelde (1965) – Disney+ por Reprodução
Matilda: O Musical (2022) – Netflix por Reprodução
Extra! Extra! (1992) – Disney+ por Reprodução
O Rei do Show (2017) – Disney+ e Netflix por Reprodução
Meninas Malvadas (2024) – Paramount+ por Reprodução
The Rocky Horror Picture Show (1975) – Disney+ por Reprodução
Burlesque (2010) – Netflix por Reprodução
Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) – Disney+ por Reprodução
Nasce Uma Estrela (2018) – HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix por Reprodução
Yesterday: A Trilha do Sucesso (2019) – Netflix por Reprodução
Chi-Raq (2015) – Amazon Prime Video por Reprodução
Hair (1979) – Mubi por Reprodução
A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) – HBO Max por Reprodução
Música da Alma (2012) – Amazon Prime Video por Reprodução
Encantada (2007) – Disney+ por Reprodução
Amor, Sublime Amor (2021) – Disney+ por Reprodução
Chicago (2002) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
Mamma Mia! (2008) – Telecine por Reprodução
Hairspray: Em Busca da Fama (2007) – Mercado Play por Reprodução
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Mercado Play por Reprodução
Cantando na Chuva (1952) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Dreamgirls - Em busca de um sonho (2006) – Paramount+ por Reprodução
Hamilton (2020) – Disney+ por Reprodução
A Cor Púrpura (2023) – HBO Max e Netflix por Reprodução
A Pequena Loja dos Horrores (1960) – Plex por Reprodução
1 de 30
O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução

Entre os títulos estão produções que conquistaram público e crítica, como Amor, Sublime Amor, La La Land e Hair (que recentemente ganhou uma releitura baiana, produzida pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia), disponíveis em plataformas populares como Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

Os fãs de clássicos também encontram verdadeiras joias, como O Mágico de Oz – boa pedida para quem caiu de paraquedas em Wicked e quer seguir caminhando na estrada dos tijolos amarelos –, Cantando na Chuva e A Noviça Rebelde. Já quem prefere histórias mais recentes pode apostar em tick, tick… BOOM! e o novo Meninas Malvadas, que atualizam o gênero com temas atuais e novas linguagens.

A lista inclui ainda o proshot – filmagem profissional da performance ao vivo no teatro – de Hamilton, um dos musicais mais celebrados dos últimos tempos, que completou dez anos em 2025.

