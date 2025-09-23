SAÚDE

Outubro Rosa Pet: faculdade terá evento para prevenir câncer de mama em cadelas e datas

Nem todos os tutores de pet sabem, mas o câncer de mama também atinge os animais. Esse tipo de tumor é uma das principais neoplasias que acometem cadelas e gatas, chegando a responder por cerca de 50% dos tumores em fêmeas caninas e 17% em felinas, segundo estudos veterinários. A identificação precoce é decisiva para garantir tratamento eficaz e qualidade de vida para os animais.

Por isso, o curso de Medicina Veterinária da Unijorge promove, no próximo dia 4 de outubro, uma programação especial do Outubro Rosa Pet, na Clínica Veterinária da instituição, que fica no Campus Paralela, das 9h às 14h.

No dia, será feito o “Toque Amigo”, que é um exame de palpação das glândulas mamárias de cadelas e gatas, para ajudar na detecção precoce de nódulos. Em casos suspeitos, os animais serão encaminhados para exames complementares e acompanhamento com oncologistas veterinários.

A programação também vai incluir orientações educativas para tutores, conduzidas por alunos do curso, sob supervisão de professores especialistas. Eles devem falar de prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde dos pets. Empresas parceiras do setor veterinário também participarão do evento.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, mas os tutores interessados podem fazer inscrição prévia pelo telefone (71) 99710-6095.

