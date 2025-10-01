Acesse sua conta
Qual é o novo bestseller? TikTok abre votação para concurso literário

Plataforma divulgou os 150 semifinalistas que concorrem à publicação em parceria com grandes editoras

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:22

TikTok lança seu primeiro concurso literário para autores independentes na comunidade BookTok
TikTok lança seu primeiro concurso literário para autores independentes na comunidade BookTok Crédito: Shutterstock

O TikTok abriu, a partir desta quarta-feira (1º de outubro), a votação para o Livros do Futuro, o concurso literário do TikTok. A comunidade BookTok (nicho literário da plataforma) pode escolher entre os 150 semifinalistas selecionados pela banca avaliadora. A votação vai até dia 11 de outubro no site oficial do concurso e cada pessoa poderá votar em um candidato por gênero literário.

Cada semifinalista irá apresentar, em um vídeo no TikTok, a sua ideia de livro para que o público possa escolher o projeto que gostaria de ler. Segundo o TikTok, o "Livros do Futuro" é uma iniciativa do BookTok Brasil para encontrar os próximos best sellers mais comentados da plataforma.

O concurso recebeu mais de 2.500 inscrições na primeira fase. Após a triagem inicial das sinopses enviadas por cada inscrito, uma banca julgadora definiu 50 semifinalistas por gênero - romance, suspense e fantasia. Eles participam agora da segunda fase, de votação aberta na plataforma.

O engajamento da comunidade #BookTok no concurso "Livros do Futuro" é essencial, porque os usuários têm conseguido impulsionar obras dentro do TikTok, gerando impacto em vendas e na descoberta de autores, nos últimos anos. O termômetro do público permite que os candidatos exponham suas obras para os seus futuros leitores e fãs.

O concurso é feito em parceria com três das principais editoras do país: a Globo Livros, que publicará o vencedor de romance; a HarperCollins, que publicará o de suspense; e a Record, responsável pela publicação do livro de fantasia.

Depois da votação popular, a próxima fase terá 20 autores de cada gênero. Eles deverão enviar um manuscrito completo da obra, entre 30 mil e 100 mil palavras, entre 15 de outubro a 1 de novembro. Os três vencedores do concurso serão revelados no dia 12 de janeiro de 2026.

Além da publicação das obras, os vencedores vão receber recursos que visam garantir a visibilidade de suas histórias. Cada autor receberá R$ 10 mil em adiantamento de royalties, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento de seus livros dentro e fora da plataforma.

Para conhecer todos os semifinalistas e seus livros participantes, acesse aqui.

