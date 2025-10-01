CORREIO EXPRIMENTA

CORREIO vai escolher leitores para eleger melhor brigadeiro; veja como participar

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto Correio Experimenta

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:13

Correio Experimenta elegerá o melhor brigadeiro Crédito: Shutterstock

Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, marcada para o próximo dia 21.

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente.

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 16 de outubro. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.