Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CORREIO vai escolher leitores para eleger melhor brigadeiro; veja como participar

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto Correio Experimenta

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:13

Correio Experimenta elegerá o melhor brigadeiro
Correio Experimenta elegerá o melhor brigadeiro Crédito: Shutterstock

Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, marcada para o próximo dia 21.

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente.

Leia mais

Imagem - É da Bahia: conheça o ranking com os 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

É da Bahia: conheça o ranking com os 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

Imagem - Veja o ranking com os 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

Veja o ranking com os 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

Imagem - É fã de torta? Conheça onde estão as 10 melhores opções de Salvador

É fã de torta? Conheça onde estão as 10 melhores opções de Salvador

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 16 de outubro. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.

Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.

Mais recentes

Imagem - Novo centro de transplante de medula óssea passa a operar na Bahia

Novo centro de transplante de medula óssea passa a operar na Bahia
Imagem - Evento esportivo doa mil mudas de árvores nativas na Reserva Sapiranga

Evento esportivo doa mil mudas de árvores nativas na Reserva Sapiranga
Imagem - Saúde mental: 40% dos médicos sofrem com depressão, ansiedade e burnout no Nordeste

Saúde mental: 40% dos médicos sofrem com depressão, ansiedade e burnout no Nordeste

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
04

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança