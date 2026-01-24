Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem tem fé vai de vinho: experimentamos o novo vinho exclusivo da Colina Sagrada

Parceria entre Santuário do Senhor do Bonfim e vinícola baiana cria linha exclusiva que mistura devoção, memória afetiva e mercado

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Vinho do Bonfim
Vinho do Bonfim Crédito: Divulgação

É preciso beber muita água para conseguir honrar a fé de ir a pé da Conceição à Colina Sagrada, na tradicional lavagem sacra. Mas imagine chegar à igreja do Senhor do Bonfim, depois de oito quilômetros de paletada, e beber um vinho… É libertador! Ou melhor, é venerar o próprio protetor da Bahia. Afinal, o primeiro milagre de Jesus não foi curar leprosos, levantar defunto ou multiplicar o pão. Foi transformar água em vinho. Tá lá na bíblia, que não me deixa mentir (João 2:1-11). E agora este santo milagre virou realidade, para nossa alegria. A basílica agora tem um tinto para chamar de seu. Ou melhor, dois: o Colina Sagrada e o Gonçalo do Amarante, ambos já à venda na Basílica.

Além de ajudar a igreja na manutenção do lugar sagrado, os novos produtos pretendem misturar a tradição religiosa, identidade cultural e a experiência sensorial dos vinhos. A nova linha representa a primeira etapa de uma carta exclusiva concebida a partir de uma parceria entre o Santuário e a Vinícola Sertania, com sede em Morro do Chapéu, no Centro-Norte baiano.

“Mesmo tendo como objetivo ajudar na manutenção da Basílica, o vinho também tem uma perspectiva simbólica e afetiva. Ele se relaciona ao Santuário no sentido de que as pessoas, ao adquirirem o produto, vão degustar e guardar na memória olfativa e afetiva o sabor de algo comprado aqui na Bahia, no Bonfim. Com certeza, isso deixará no coração de quem provar saudade, lembranças, e tudo isso contribui para que a devoção ao Senhor do Bonfim seja sempre recordada e permaneça viva na memória de turistas e fiéis devotos que visitam a Basílica”, assegura Padre Edson Menezes, que interrompeu gentilmente seu período de descanso após a Lavagem do Bonfim para atender o CORREIO.

Para o líder religioso da Colina Sagrada, o produto já nasce com uma relação sagrada com a história do lugar. Principalmente no período da páscoa, onde o vinho ganha ainda mais importância e chega a representar o sangue de Cristo (olha aí!). “Particularmente na Páscoa, o vinho faz parte da ceia. Nós costumamos realizar uma ceia pascal com várias iguarias próprias de cada região, mas o vinho é sempre uma bebida muito apreciada por todos e que aconselhamos que faça parte do cardápio”, disse.

“Um santuário procura sempre produzir itens que ajudem na divulgação daquele espaço sagrado, que colaborem com a sua manutenção e que cultivem, no coração de quem visita, lembranças e recordações. Adquirir um vinho no Santuário, além do simbolismo de uma bebida fortemente ligada ao cristianismo, ajuda cada pessoa a levar consigo essa boa recordação depois de ter visitado a nossa Basílica”, completa Edson.

Para o presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, mais do que um item comercial, o lançamento representa uma forma ampliada de compartilhar a devoção e a identidade que emanam do Santuário. “É uma honra poder oferecer aos fiéis e ao público em geral um produto que carrega em si a história, a fé e a identidade baiana”, afirmou.

A criação visual dos rótulos foi assinada pela agência Toca Comunicação, que buscou traduzir, de forma imediata, a conexão entre os símbolos religiosos da Basílica do Senhor do Bonfim e o imaginário cultural que envolve a Colina Sagrada. “A nossa missão era criar uma identidade visual que comunicasse a representatividade histórica e espiritual da Basílica, uma das mais significativas do Brasil e do mundo”, explicou a diretora da agência, Camila Oliveira.

O rótulo Colina Sagrada foi formulado para expressar leveza e suavidade, com aromas diretos que não intimidam quem está começando a descobrir o universo dos vinhos. Já o Gonçalo do Amarante revela camadas aromáticas e sabores que se desdobram mais lentamente, resultado de um processo de vinificação que respeita técnicas tradicionais e atenção ao detalhe. Isso é o que a vinícola assegura. Traduzindo, um é mais leve e o outro mais forte, respectivamente. E, claro, provamos um deles, o Colina Sagrada.

O vinho é cheiroso, o que dá vontade de deixar daquelas formalidades de ficar girando o copo e tentando sentir o aroma para experimentar logo. O vinho é doce, mas encorpado, não é fraquinho não. Mesmo para quem prefere um vinho seco, o vinho Colina Sagrada se torna uma opção diferente e saborosa. Vale a compra e o preço, comparado com o mercado, não é dos mais caros.

“O ‘Colina Sagrada’ foi concebido para ser um vinho de mesa leve, suave, de sabor direto e franco, capaz de agradar a todos os paladares e direcionado a servir de ponte entre o mundo dos vinhos e o amor pela cultura e fé baianas. Já o ‘Gonçalo do Amarante’ é um vinho exuberante, com uma expressão mais elaborada e cheia de segredos, com aromas e sabores que precisam ser desvendados com vagar, destinado a um público que aprecia a complexidade dos vinhos de gama alta, elaborado com respeito às melhores técnicas e tradições da vitivinicultura”, disse Ary Cyrne, representante da vinícola.

Mesmo nos primeiros dias de comercialização, os vinhos têm atraído a atenção não apenas dos devotos, mas também de visitantes e colecionadores que veem no Colina Sagrada um produto que une história e experiência sensorial. A ideia de presentear amigos e familiares com um vinho que leva a marca da fé baiana e a presença simbólica da Basílica converte o rótulo em um souvenir afetivo e em um convite à descoberta. Agora, o Bonfim ganha mais uma opção além da água benta para benzer o carro novo, entre outros.

“Outros produtos também são produzidos em santuários, como pão e café. Aparecida, por exemplo, tem o Café da Padroeira. Tudo isso é pensado para que o devoto e o peregrino guardem boas lembranças do lugar sagrado que visitaram. Como já destaquei, a memória olfativa de um alimento que você leva, consome e recorda depois faz com que aquele espaço sagrado permaneça vivo na sua lembrança.”, completa Padre Edson Menezes.

Tags:

Vinho Igreja do Bonfim

Mais recentes

Imagem - Centenário de Luis Henrique Dias Tavares celebra um dos maiores historiadores da Bahia

Centenário de Luis Henrique Dias Tavares celebra um dos maiores historiadores da Bahia
Imagem - Um cabaré de frente para o mar: Brega de Orlando vive seus últimos dias na Praia Grande, em Salvador

Um cabaré de frente para o mar: Brega de Orlando vive seus últimos dias na Praia Grande, em Salvador
Imagem - Quer ler mais em 2026? Estes 50 livros de não ficção são um ótimo começo

Quer ler mais em 2026? Estes 50 livros de não ficção são um ótimo começo

MAIS LIDAS

Imagem - Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas
01

Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Imagem - Idoso ‘rabugento’ deixa herança para garçonete que o tratava bem em restaurante
02

Idoso ‘rabugento’ deixa herança para garçonete que o tratava bem em restaurante

Imagem - O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)
03

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

Imagem - Idosa denuncia cobrança de R$ 1,4 mil em corrida de R$ 13 em aplicativo
04

Idosa denuncia cobrança de R$ 1,4 mil em corrida de R$ 13 em aplicativo