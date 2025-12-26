MOBILIDADE

Réveillon 2025: fluxo nas estradas aumenta a partir de domingo; veja os dias de pico

Mais de 1,4 milhão de veículos devem seguir para o litoral norte baiano

Thais Borges

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:00

Sistema BA-093 Crédito: Will Recarey/Divulgação Bahia Norte

Se você está planejando passar a virada de ano nas praias do Litoral Norte da Bahia, a melhor opção é sair com alguns dias de antecedência - ou se preparar para um fluxo intenso. Até o dia 5 de janeiro, cerca de 1,4 milhão de veículos são esperados nas principais rodovias que levam aos destinos paradisíacos.

Tanto na BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde) quanto no Sistema BA-093, a expectativa das concessionárias que administram as rodovias é de que o fluxo aumente progressivamente entre domingo (28) e segunda-feira (29), com a maior intensidade sendo justamente na quarta-feira (31), véspera do Ano Novo.

Na BA-099, a Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que, entre domingo e segunda, serão 74 mil veículos. Entre terça (30) e sexta (2), o tráfego também é intenso, mas o cálculo é de que sejam 45 mil carros somente no dia 31. Esse quantitativo é 21% maior do que o mesmo período do ano passado.

Já a concessionária Bahia Norte, que administra o Sistema BA-093, prevê um trânsito intenso principalmente na segunda-feira. Somente neste dia, são esperados mais de 90 mil veículos nas rodovias que fazem parte do sistema.

Uma das famílias que vai tentar sair um pouco mais cedo e evitar engarrafamentos maiores é a da estudante Ana Clara Andrade, 19 anos. Ela vai passar o Réveillon em Guarajuba, que fica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

“Acredito que Ano Novo tem que ser com praia, por isso a gente sempre tenta ir mais cedo. É sempre muito trânsito e tentamos fugir de alguma forma. Esse ano pegamos muito engarrafamento no feriado de São Pedro, por exemplo, então fiquei assustada", lembra.

Por isso mesmo, eles também devem mudar o dia da volta. A previsão inicial do grupo é retornar no dia 5, mas Ana Clara já estima uma nova nada. “Isso do engarrafamento define muito para a gente. Pode ser que a gente consiga estender um pouco mais e volte depois", acrescenta.

Retorno

O fluxo intenso é esperado justamente até o dia 5 de janeiro, primeiro domingo de 2026, pelo movimento de retorno a Salvador e outras cidades. A alternativa para fugir de congestionamentos na região de Lauro de Freitas, é seguir pela Via Metropolitana, que conecta a BA-526 à Estrada do Coco. Na BA-093, após a virada do ano, por exemplo, o fluxo médio diário entre os dias 1º e 5 de janeiro, será de 68 mil veículos.

A recomendação das concessionárias é que motoristas também usem tags automáticas de passagem, para permitir o pagamento eletrônico sem necessidade de parar o veículo. Com a tecnologia, o tempo de espera fica menor e a viagem fica mais prática e segura.

Outra sugestão é usar do cartão de débito e pagamento por aproximação, reduzindo o tempo de deslocamento. Nos dias de maior trafegabilidade, as praças de pedágio têm serviço extra de Papas Filas.

Em nota, a Bahia Norte e Litoral Norte orientaram os motoristas a fazer a revisão prévia do veículo, além de respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

"Reforçamos a necessidade de conscientizar todos os motoristas sobre o respeito às normas de trânsito e a direção defensiva para a prevenção de acidentes e garantir viagens mais seguras. Nossas equipes estarão mobilizadas 24 horas por dia para oferecer todo suporte necessário, além de assegurar que todos possam aproveitar as festas de fim de ano com tranquilidade e agilidade”, diz o diretor-presidente da Bahia Norte e Litoral Norte, Guilherme Freire.

Cinco dicas para quem vai pegar as estradas

Se você vai viajar de carro, é preciso tomar alguns cuidados com o veículo antes de encarar as rodovias. A equipe do Centro Automotivo do Home Center Ferreira Costa listou dicas para que esses percursos aconteçam de forma tranquila, sem imprevistos e acidentes.

- Confira o óleo lubrificante. Se o líquido estiver vencido, ele se torna espesso, o que dificulta sua execução e a troca térmica. Sem o óleo, as peças podem ser danificadas e desgastadas.

- Faça a manutenção dos pneus. Alguns acidentes são causados justamente por pneus ‘carecas', ou seja, sem as fissuras antiderrapantes. Isso pode ser essencial em momentos de chuva.

- Garanta que o estepe esteja em boas condições, caso precise trocar o pneu na estrada.

- Faça a avaliação da suspensão e dos freios, que são importantes para que a viagem ocorra em segurança.