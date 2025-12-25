CORREIO INDICA

Fugindo do óbvio: 10 filmes de Natal diferentes para quem cansou dos clichês

O Natal também serve como um pano de fundo para histórias de guerra, suspense, solidão e reencontros improváveis

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025

Duro de Matar (1988) é sim filme de Natal Crédito: Reprodução

Quando dezembro chega, os serviços de streaming são inundados por comédias românticas previsíveis e aventuras infantis com elfos e renas. Embora esses clássicos tenham seu valor, a temporada natalina no cinema oferece muito mais do que apenas finais felizes e neve artificial. O Natal também serve como um pano de fundo para histórias de guerra, suspense, solidão e reencontros improváveis. Para quem deseja variar o cardápio da ceia cinematográfica, o CORREIO preparou uma seleção de 10 filmes que fogem do óbvio, misturando gêneros e épocas.

A lista começa desafiando a própria definição de "espírito natalino" com doses de adrenalina e tensão. O eterno debate sobre "Duro de Matar" ser ou não um filme de Natal é respondido aqui com um sonoro "sim", provando que a ação de John McClane é tão tradicional quanto o peru assado.

Para os mais corajosos, o terror "Noite do Terror" (Black Christmas) mostra o lado sombrio da data, sendo um precursor dos slashers modernos. Em um tom mais dramático e histórico, "Furyo: Em Nome da Honra" apresenta David Bowie em um campo de prisioneiros japonês, onde o Natal se torna um momento de choque cultural e humanidade em meio à brutalidade da guerra.

Mas o Natal "diferente" também é feito de melancolia e conexões humanas profundas. O recente sucesso "Os Rejeitados" e a animação japonesa "Tokyo Godfathers" abordam a formação de famílias acidentais, unindo desajustados que encontram conforto uns nos outros durante a noite fria.

Já o romance "Carol" utiliza a atmosfera natalina da Nova York dos anos 50 para emoldurar uma história de amor proibido e sofisticado. Mesmo o clássico absoluto "A Felicidade Não Se Compra", muitas vezes lembrado apenas por seu final, é, em sua essência, um estudo sobre frustração e sacrifício antes da redenção.