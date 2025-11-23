BÓ JOGAR?

Saiba como seu filho pode ganhar dinheiro com games

Roblox distribuiu R$ 5,3 bilhões a criadores em 2025 e permite que crianças e adolescentes ganhem dinheiro desenvolvendo jogos

Moyses Suzart

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 05:00

Bó Jogar Crédito: Divulgação

Tudo começou quando meu filho resolveu gastar todas suas economias no Roblox. Foi mil conto nesta plataforma de jogos, entre skins e outros acessórios que ele usa neste jogo que baixa de graça, mas se gasta muito lá dentro. Contudo, dá pra ganhar também. Meu filho ficou de castigo, mas também me atentou para outra coisa: quem ganha, além do próprio Roblox, com este comércio virtual de roupinhas e vantagens nos jogos? Na verdade, qualquer um pode faturar nesta plataforma.

Somente este ano, o Roblox, um dos jogos mais baixados entre as crianças, distribuiu cerca de US$ 1 bilhão, pagos a criadores por meio do programa Developer Exchange (DevEx), somente este ano. Isso dá, em real, cerca de R$ 5,3 bilhões. E olhe que eles pensavam em distribuir isso em 12 meses, mas atingiu a meta em outubro. Você deve estar se perguntando: como ganha? Primeiro, precisamos saber que diabo é Roblox.

Pense numa biblioteca de jogos, é o Roblox. Ele, na verdade, é um grande servidor com um número interminável de games, onde as crianças jogam, mas também podem criar seus próprios jogos, colocar na plataforma e vender suas skins e outros conteúdos pagos. O que vai determinar se vai ganhar ou não dinheiro será o interesse coletivo, se a galera vai gostar do seu game, começar a jogar e comprar coisas. Funciona, nas suas devidas proporções, como o engajamento em plataformas como o Youtube, por exemplo. Quanto mais gente assiste, mais se monetiza. Funciona com esta filosofia. E no Roblox pode-se ganhar em duas ocasiões: na venda de conteúdo pago e em gente jogando.

Os principais criadores de jogos no Roblox ganham, somados, cerca de US$ 1,1 milhão por ano, aumento de aproximadamente 40% em relação a 2024. Só no terceiro trimestre deste ano, foram pagos cerca de US$ 427,9 milhões aos desenvolvedores, representando crescimento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um dos jogos com a maior popularidade, em termos de visitas totais, é o Brookhaven RP, que acumulou mais de 69 bilhões de visitas até julho de 2025. O que está na moda hoje é o ‘99 nights in the Forest’, com milhões de jogadores ativos.

Lá dentro, o nome da moeda é Robux (nossa, que criativo!). A turminha compra estes Robuxs com dinheiro de verdade, com cartões de crédito, cartões de presente e até pix. E se a pessoa gasta alguma coisa no seu jogo, cerca de 8% vai para o desenvolvedor. Se alguém gasta no seu jogo R$ 1, você fica com oito centavos. Pode parecer pouco, mas vamos lembrar que meu filho gastou R$ 1 mil num único jogo. O desenvolvedor lucrou às custas do Zé Ruela R$ 80, sem fazer nada. Na verdade, precisa fazer apenas uma coisa: o seu próprio jogo e torcer para que faça sucesso.

Para desenvolver o jogo, é preciso baixar outro programa, o Roblox Studio. Você pode fazer qualquer enredo, seja de futebol, de tiro ou até um jogo de corrida maluca. A imaginação é sua ou do seu filho. Neste programa, ele oferece todos os recursos para fazer o jogo, como cenário, conteúdos, personagens e, logicamente, skins. Tem, inclusive, plataformas na internet que oferecem cursos para quem quer fazer de maneira mais profissional e faturar uma graninha. O preço do curso pode variar entre R$ 39,90 a R$ 500, a depender do seu interesse. Mas dá para fazer sem cursinho preparatório também.

Meu filho, inclusive, está desenvolvendo um joguinho, sem ajuda externa. É um game de terror, em que você acorda em um lugar estranho e você precisa descobrir onde está e como sair dali. Ele disse que vai render, os amigos vão jogar, mas não tem previsão de lançamento. Tomara que dê certo, pelo menos para ver se ele recupera o dinheiro perdido nessa zorra. Dá para jogar em todas as plataformas, consoles, celular e computador.

PS5 de R$ 2 mil

Pegadinha do malandro! De fato, a Sony anunciou que vai vender o Ps5 por R$ 1.950, mas no Japão (e na sua moeda, que dá uns ¥55.000). O motivo é que lá eles levam uma surra do Nintendo Switch, o console mais vendido entre os japoneses. Aqui no Brasil, ainda é preciso vender um rim para conseguir comprar. O mais barato é R$ 3.500.

Bó Jogar Crédito: Divulgação

GTA 6 em greve

O jogo mais esperado dos últimos anos corre sérios riscos de flopar. Além dos adiamentos, cerca de 200 funcionários da Rockstar, desenvolvedor do game, entraram em greve. Eles exigem o retorno de 31 funcionários demitidos sem justa causa. A Rockstar alegou que os demitidos estavam vazando informações importantes do jogo.

Red Dead mobile

Sucesso entre os jogos que retratam o Velho Oeste, Red Dead Redemption finalmente vai ganhar uma versão grátis para celular. Clientes da Netflix terão esta possibilidade de baixar o jogo a partir do dia 2 de dezembro. O jogo poderá ser baixado também pelo Google, desde que você tenha assinatura Netflix. Não se sabe se será aberto para todos.

É PC ou console?

A plataforma Steam anunciou que vai lançar, em 2026, uma caixa preta que promete ser uma mistura de PC Gamer e um console. A empresa não deu detalhes, mas a caixinha terá configurações para rodar games e terá a metade do valor de um PS5, apesar do preço ainda não ter sido anunciado. Ele terá controles, teclado, mouse e óculos virtual.

Black no Xbox

A Microsoft anunciou descontos na sua assinatura para quem joga Xbox online. A empresa aumentou consideravelmente os valores e perdeu assinaturas. Aproveitando a Black Friday, o gamer pode utilizar qualquer jogo do Xbox com desconto. A assinatura de mensal, que ultrapassa R$ 70, está saindo por R$ 48,59, até final de novembro.

