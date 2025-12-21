Só até hoje: vote nos indicados a melhores livros de 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05:00
Até este domingo (21), leitores e leitoras do CORREIO podem eleger os melhores livros lançados no Brasil em 2025. Assim como outras listas do tipo, definimos a escolha em 15 categorias, divididas por gênero ou subgênero, com alguns dos principais nomes literários do ano.
A votação foi iniciada no último dia 11 e segue até 21 de dezembro, através deste formulário. O resultado será divulgado ainda este mês, na edição impressa do CORREIO e no site.
Para chegar aos indicados, fizemos uma curadoria mista. Há desde bestsellers até títulos que estão destacados nos catálogos de grandes editoras (a partir da própria disposição de sites e redes sociais). Também foram selecionados livros que foram em reportagens publicadas pelo jornal este ano e alguns concorrentes ou vencedores de prêmios como o Goodreads Awards.
Mesmo assim, entendemos que outros grandes títulos da literatura podem ter ficado de fora. Por isso, participantes da enquete também podem indicar outros concorrentes.
Nesse caso, é preciso selecionar a opção 'Outro' e escrever o nome do livro em questão. Isso já contará como um voto naquele título. Para concorrer, o livro precisa ter sido lançado em 2025 ou ter chegado ao Brasil este ano, no caso de publicações internacionais. Ou seja: não basta que você tenha lido em 2025, mas que a publicação nacional tenha acontecido neste ano.