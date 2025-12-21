LITERATURA

Suspense, dark romance e autores nacionais: veja os 10 ebooks mais vendidos de 2025

Ao contrário da lista de livros físicos mais vendidos na Amazon, o ranking dos digitais foi dominado pela ficção

Thais Borges

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05:00

Livros digitais no Kindle Crédito: Leticia Alvares/Pexels

Além dos livros físicos mais vendidos de 2025, a Amazon Brasil divulgou neste mês quais foram os títulos mais comprados pelos clientes na versão digital. Ao contrário da lista dos físicos, o top 10 dos ebooks foi dominado pela ficção.



Os principais gêneros foram o suspense e o dark romance, mas ainda teve espaço para alguns dos maiores sucessos da literatura brasileira contemporânea.