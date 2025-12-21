Acesse sua conta
Suspense, dark romance e autores nacionais: veja os 10 ebooks mais vendidos de 2025

Ao contrário da lista de livros físicos mais vendidos na Amazon, o ranking dos digitais foi dominado pela ficção

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05:00

Livros digitais no Kindle
Livros digitais no Kindle Crédito: Leticia Alvares/Pexels

Além dos livros físicos mais vendidos de 2025, a Amazon Brasil divulgou neste mês quais foram os títulos mais comprados pelos clientes na versão digital. Ao contrário da lista dos físicos, o top 10 dos ebooks foi dominado pela ficção.

Os principais gêneros foram o suspense e o dark romance, mas ainda teve espaço para alguns dos maiores sucessos da literatura brasileira contemporânea.

Os 10 ebooks mais vendidos na Amazon em 2025

1º) A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma mulher com um passado complicado que consegue um emprego como empregada doméstica para um casal rico e aparentemente perfeito. por Divulgação
2º) Nunca Minta, livro de Freida McFadden (Record). Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo.  por Divulgação
3º) Incipt, de Leonor Carvalho (Independente). Em apenas uma noite, o amor de Emília Gray mudou. Dante Faulkner a traiu. Ele a matou cruelmente, deixando seu coração em pedaços e a sua vida em ruínas. por Reprodução
4º) Verity, de Colleen Hoover (2020). Thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para ser ghostwriter da famosa autora Verity Crawford, que sofreu um acidente. por Divulgação
5º) Rostos vazios, de Leonor Carvalho (Independente): Cole procurava por uma salvação antes de ser sugado pelo vazio que eles o deixaram. E Kayleen Cullbert pareceu ser o alvo perfeito. por Reprodução
6º) A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras). Um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. por Divulgação
7º) Judas, de Larissa Abreu (Independente). Ele é um padre; Ela é uma freira recém-formada. Ele é um sádico. Ela uma masoquista. E o pecado lhes dá as boas-vindas. por Reprodução
8º) Desenfreados - parte II, de Kelly M. (Fruto Proibido). Amá-la não é o suficiente; ele incendiará o mundo, se preciso, eliminando qualquer um que se atreva a ameaçá-la. por Reprodução
9º) A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig (Bertrand Brasil). Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. por Divulgação
10º) Tudo é Rio, de Carla Madeira (Record). Narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade por Divulgação
1º) A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma mulher com um passado complicado que consegue um emprego como empregada doméstica para um casal rico e aparentemente perfeito. por Divulgação

