Suspense, dark romance e autores nacionais: veja os 10 ebooks mais vendidos de 2025

Thais Borges
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05:00
Além dos livros físicos mais vendidos de 2025, a Amazon Brasil divulgou neste mês quais foram os títulos mais comprados pelos clientes na versão digital. Ao contrário da lista dos físicos, o top 10 dos ebooks foi dominado pela ficção.
Os principais gêneros foram o suspense e o dark romance, mas ainda teve espaço para alguns dos maiores sucessos da literatura brasileira contemporânea.
Os 10 ebooks mais vendidos na Amazon em 2025