Temu é confiável? Saiba como ganhar presentes grátis na rival da Shein

Plataforma tem descontos agressivos e, sim, é possível até receber itens sem pagar nada

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:32

Se você gosta de fazer compras online, provavelmente já se deparou com anúncios da Temu - um marketplace chinês que chegou ao Brasil em junho do ano passado. Considerada uma rival de grandes plataformas de vendas digitais como Shein, Shopee e AliExpress, a Temu tem uma estratégia agressiva de cupons de desconto e até de oferecer itens grátis.

Ainda que a reputação do app no site Reclame Aqui não seja dos melhores (nota 5.2 de um total de 10), é verdade: é possível ganhar mercadorias sem pagar nada pela Temu. Mas apenas para se você joga os joguinhos da plataforma.

Neles, é possível pode receber dois itens gratuitos, além de dois cupons de descontos de R$ 60 e R$ 75. São dois jogos: Farmland e Fishland, mas nem sempre os dois estão disponíveis para todos os usuários. No momento, os relatos de clientes são de que apenas a Farmland continua no ar.

Assim que você entrar no game, vai ver uma tela com itens de todos os tipos - muitos, inclusive, com relação com pesquisas feitas anteriormente por cada um. A Temu pede que você escolha os dois que quer ganhar e, na sequência, inclui também os dois cupons de desconto alto.

Depois, é só jogar como qualquer um desses jogos de alimentar bichinhos ou de cultivar hortaliças. No caso da Farmland, o usuário ganha água e vai regando a plantação para colher trigo. Quanto mais água tiver, mais conseguirá regar. Indicar outros usuários, compartilhar itens e fazer compras na plataforma também dão água. Além disso, logar em momentos específicos do dia (como entre 7h e 9h da manhã, 12h e 14h e 18h e 20h) dão bônus em alguns elementos internos do jogo.

O problema é que conseguir os presentes não é tão rápido. Completar o jogo demora entre três e quatro meses, em média, se a pessoa entrar todos os dias. Ou seja, isso acaba desmotivando muitos usuários, que abandonam a plataforma. A Fishland, que tem menos elementos internos, pode demorar mais de seis meses.

Mas, uma vez completado o joguinho, o usuário vai mesmo ganhar os presentes e recebê-los em casa. Em alguns casos, contudo, o item escolhido pelo usuário pode ter acabado durante o período em que a pessoa estava jogando. Nesses contextos, a Temu oferece a troca do item ou que a pessoa receba todo o valor do item selecionado em créditos para compras regulares da plataforma.

Diferença no anúncio

Os presentes dos joguinhos da Farmland são diferentes dos itens gratuitos oferecidos quando a pessoa abre o aplicativo às vezes - seja numa primeira compra, seja em datas com ações promocionais da Temu. Nesses casos, o anúncio pode ser algo como ‘receba quatro presentes’ e alguma quantia prometida em cupons.

Mas se a pessoa faz a seleção dos produtos, logo vai perceber que precisa também fazer uma compra. Ou seja, existe um pré-requisito: o cliente pode até ganhar os presentes que escolheu, mas eles são um tipo de bônus no caso de quem já vai pagar por outro item.

Escolha bem os produtos

Quem faz compras online sabe que deve ter cuidado ao olhar os anúncios. Na Temu, não seria diferente. Nas redes sociais, não é incomum encontrar relatos de quem achou que estava comprando uma cadeira, por exemplo, mas estava comprando o quadro com a foto de uma cadeira.