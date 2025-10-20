Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tendência: entenda por que os japoneses estão alugando apartamentos sem banheiro

Conheça a cultura do sentō, que aparece no filme Dias Perfeitos, indicado ao Oscar

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:55

Sentō é o nome das casas de banho comunitárias do Japão
Sentō é o nome das casas de banho comunitárias do Japão Crédito: Wikicommons

Imagine viver em uma casa sem espaço para tomar banho? Isso se tornou uma tendência no Japão nos últimos anos, especialmente entre os mais jovens. Esses apartamentos, chamados furonashi bukken, têm apenas vaso sanitário - e nenhum local para banho. Segundo uma reportagem do portal japonês Nikkei Asia, o movimento começou a crescer à medida que casas públicas de banho e academias onde as pessoas podem tomar duchas voltaram a se tornar mais comuns. 

Os banheiros públicos, onde as pessoas podem tomar banho, foram retratados no filme Dias Perfeitos, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Essas casas de banho comunitárias - chamadas sentō - são famosas por ter design arrojado e por estarem sempre muito limpas.

Aluguel de apartamentos sem banheiro no Japão

Sentō, banheiro público no Japão por Wikicommons
Águas termais no Japão por Divulgação
Sentō, banheiro público no Japão por Picasa
Sentō, banheiro público no Japão por Wikicommons
Sentō, banheiro público no Japão por Wikicommons
Sentō é o nome das casas de banho comunitárias do Japão por Wikicommons
1 de 6
Sentō, banheiro público no Japão por Wikicommons

Os banheiros públicos já foram mais comuns no Japão. Segundo uma reportagem especial da revista Vice, já houve mais de 18 mil estabelecimentos do tipo, na década de 1960, quando o aquecimento a gás não era tão acessível nas residências. Hoje, são pouco mais de 1,8 mil em todo o país.

Enquanto isso, os apartamentos sem banheiro são atraentes pelos preços competitivos - que podem ficar em torno de 300 dólares mensais. Eles não têm banheira ou mesmo chuveiro.

No entanto, além da economia no preço do aluguel, os apartamentos sem banheiro também têm crescido na preferência da juventude por ter um ar retrô. De acordo com o site Japan Truly, esse aspecto traz a lembrança de tempos mais simples no país. Há, ainda, a vantagem de ser mais conveniente e funcionar bem com estilos de vida mais minimalistas.

No entanto, os banheiros públicos nem sempre funcionam 24 horas por dia, o que pode ser um problema de acordo com as jornadas de trabalho de alguns indivíduos, como lembra um artigo no Japan Truly. Segundo o portal, usar um banheiro público custa, em média 500 yenes (pouco menos de R$18, na cotação atual).

Mais recentes

Imagem - CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor brigadeiro

CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor brigadeiro
Imagem - Edições de luxo e atores no Brasil: tudo que você precisa saber sobre os 20 anos de Crepúsculo

Edições de luxo e atores no Brasil: tudo que você precisa saber sobre os 20 anos de Crepúsculo
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô

MAIS LIDAS

Imagem - 6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)
01

6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo
02

Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Lula anunciará Boulos como ministro nas próximas horas
04

Lula anunciará Boulos como ministro nas próximas horas