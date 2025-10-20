ARQUITETURA

Tendência: entenda por que os japoneses estão alugando apartamentos sem banheiro

Conheça a cultura do sentō, que aparece no filme Dias Perfeitos, indicado ao Oscar

Sentō é o nome das casas de banho comunitárias do Japão Crédito: Wikicommons

Imagine viver em uma casa sem espaço para tomar banho? Isso se tornou uma tendência no Japão nos últimos anos, especialmente entre os mais jovens. Esses apartamentos, chamados furonashi bukken, têm apenas vaso sanitário - e nenhum local para banho. Segundo uma reportagem do portal japonês Nikkei Asia, o movimento começou a crescer à medida que casas públicas de banho e academias onde as pessoas podem tomar duchas voltaram a se tornar mais comuns.

Os banheiros públicos, onde as pessoas podem tomar banho, foram retratados no filme Dias Perfeitos, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Essas casas de banho comunitárias - chamadas sentō - são famosas por ter design arrojado e por estarem sempre muito limpas.

Os banheiros públicos já foram mais comuns no Japão. Segundo uma reportagem especial da revista Vice, já houve mais de 18 mil estabelecimentos do tipo, na década de 1960, quando o aquecimento a gás não era tão acessível nas residências. Hoje, são pouco mais de 1,8 mil em todo o país.

Enquanto isso, os apartamentos sem banheiro são atraentes pelos preços competitivos - que podem ficar em torno de 300 dólares mensais. Eles não têm banheira ou mesmo chuveiro.

No entanto, além da economia no preço do aluguel, os apartamentos sem banheiro também têm crescido na preferência da juventude por ter um ar retrô. De acordo com o site Japan Truly, esse aspecto traz a lembrança de tempos mais simples no país. Há, ainda, a vantagem de ser mais conveniente e funcionar bem com estilos de vida mais minimalistas.