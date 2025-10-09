SAÚDE

Treinão em Ondina antecipa corrida de conscientização pela saúde masculina

Prova oficial, em novembro, ainda tem inscrições abertas para percursos de 10 km, 5 km e caminhada

Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:26

Blue Run será no dia 2 de novembro Crédito: Divulgação

A Blue Run Salvador – Corrida da Prevenção está prevista para o dia 2 de novembro, mas corredores convidados já terão uma prévia da prova de rua neste sábado (11). Cerca de 80 corredores participam do Treinão Blue Run, na orla de Ondina. O Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) é um dos responsáveis pela organização da corrida.

O aquecimento está marcado para às 6h e será restrito a convidados e influenciadores engajados em ações de promoção à saúde e na divulgação da corrida. Mas quem quiser correr a prova oficial ainda encontra as inscrições abertas. Há opções de percursos de 10 km, 5 km e caminhada.

Ao todo, os organizadores estimam que mais de mil pessoas - entre atletas, amadores e apoiadores da causa - devem participar do evento. A ideia é promover saúde e inclusão por meio da prática esportiva, além de ser um dos principais movimentos de conscientização sobre a saúde masculina no país.

“A Blue Run é mais do que uma corrida: é uma forma de chamar atenção para o autocuidado e reforçar a importância da prevenção. Nosso objetivo é ampliar o impacto dessa mensagem para cada vez mais famílias”, diz o urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR.