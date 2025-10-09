Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Treinão em Ondina antecipa corrida de conscientização pela saúde masculina

Prova oficial, em novembro, ainda tem inscrições abertas para percursos de 10 km, 5 km e caminhada

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:26

Blue Run será no dia 2 de novembro
Blue Run será no dia 2 de novembro Crédito: Divulgação

A Blue Run Salvador – Corrida da Prevenção está prevista para o dia 2 de novembro, mas corredores convidados já terão uma prévia da prova de rua neste sábado (11). Cerca de 80 corredores participam do Treinão Blue Run, na orla de Ondina. O Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) é um dos responsáveis pela organização da corrida.

O aquecimento está marcado para às 6h e será restrito a convidados e influenciadores engajados em ações de promoção à saúde e na divulgação da corrida. Mas quem quiser correr a prova oficial ainda encontra as inscrições abertas. Há opções de percursos de 10 km, 5 km e caminhada.

Ao todo, os organizadores estimam que mais de mil pessoas - entre atletas, amadores e apoiadores da causa - devem participar do evento. A ideia é promover saúde e inclusão por meio da prática esportiva, além de ser um dos principais movimentos de conscientização sobre a saúde masculina no país.

“A Blue Run é mais do que uma corrida: é uma forma de chamar atenção para o autocuidado e reforçar a importância da prevenção. Nosso objetivo é ampliar o impacto dessa mensagem para cada vez mais famílias”, diz o urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR.

As inscrições para a corrida podem ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br.

Mais recentes

Imagem - Escolha de Viih Tube e Neném, saiba quais os riscos do combo de cirurgias plásticas

Escolha de Viih Tube e Neném, saiba quais os riscos do combo de cirurgias plásticas
Imagem - Reta final: saiba o que estudar em cada área a um mês do Enem

Reta final: saiba o que estudar em cada área a um mês do Enem
Imagem - Universidade promove evento gratuito para prevenção de câncer de mama em pets

Universidade promove evento gratuito para prevenção de câncer de mama em pets

MAIS LIDAS

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
01

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
02

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'
04

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'