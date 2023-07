Clube CORREIO dá 15% desconto na etapa Primavera do Circuito das Estações

A etapa Primavera do Circuito das Estações 2023 já tem data marcada para acontecer em Salvador. A capital baiana receberá a corrida no dia 1º de outubro, com largada no Jardim de Alah. O assinante do Clube CORREIO garante 15% de desconto nas inscrições, que estão abertas no site oficial.



Maior circuito de corridas de rua da América Latina, a prova tem três opções de distância: 5km, 10km e 15km. Os três primeiros colocados de todas as distâncias disputadas, nas categorias masculina e feminina, recebem troféus. O kit do atleta inclui camiseta, garrafa e sacola. Todos os participantes ainda ganham medalha após completarem a prova.