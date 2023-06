Key Alves deixa time de vôlei: 'Decidi continuar no entretenimento'

Key Alves oficializou sua saída do Osasco, time de vôlei que ela defendia. Essa, até o momento, pausa ocorreu para a famosa se dedicar ao entretenimento e à TV. Ela atuava pela equipe paulista desde 2021.



"Hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV, e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco o time dos sonhos obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa, quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna! Valeu, Osasco", enalteceu.