FEIRA AGRÍCOLA

Bahia Farm Show 2025 começa nesta segunda-feira (9) com novidades em infraestrutura, segurança e sustentabilidade

Feira agrícola estará com a estrutura pronta para receber mais de 100 mil visitantes, que terão acesso às mais modernas tecnologias agrícolas.

Estúdio Correio

Publicado em 9 de junho de 2025 às 12:07

Cerca de 100 mil pessoas deverão visitar a feira neste ano Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (9), a Bahia será palco de uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil. A Bahia Farm Show 2025 chegará com expectativa de levar as mais modernas tecnologias, com a exposição de mais de mil marcas, e espera o fechamento de negócios e troca de conhecimento sobre as inovações do setor. A feira deste ano chega com muitas novidades para receber cerca 100 mil pessoas com a melhor experiência de visitação. >

Um novo estacionamento, reconfigurado para comportar até 7 mil veículos por dia, será inaugurado. Antes localizado à beira da BR-242, o espaço agora foi transferido para a parte posterior do parque, oferecendo mais segurança e comodidade para os visitantes e expositores. A mobilidade sustentável também ganha protagonismo com a implantação de veículos elétricos circulando pelas vias periféricas da feira, facilitando o deslocamento do público de forma eficiente e ecológica.>

Com mais de 75 caravanas regionais confirmadas, reunindo cerca de 3.600 pequenos e médios produtores rurais, a Bahia Farm Show 2025 se consolida como um evento cada vez mais inclusivo, tecnológico e voltado para o futuro do agronegócio brasileiro. Outra inovação é o aplicativo oficial da Bahia Farm Show, que utiliza tecnologia de geolocalização para guiar os visitantes até os estandes desejados, otimizando tempo e experiência de navegação pelo parque.>

Evento vai contar com cerca de 3.600 pequenos e médios produtores rurais Crédito: Divulgação

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, reforça que além da estrutura física, a feira deste ano será marcada pela apresentação da maquete interativa do Plano Diretor do Complexo Bahia Farm Show – Visão 2050. "Estamos com isso planejando o futuro, projetando a expansão e modernização da feira ao longo das próximas décadas, em uma área de 200 hectares", afirma.>

Inovação

A feira contará pela primeira vez com o Programa Pro Bahia, em parceria com o Governo do Estado, que visa incentivar a modernização do maquinário agrícola, oferecendo condições especiais de aquisição e atendimento direto aos produtores durante o evento. Outra iniciativa de destaque é o projeto “Vozes do Agro”, criado para ampliar o diálogo entre o campo e a sociedade. O espaço servirá como arena para debates, escuta e compartilhamento de ideias entre diferentes agentes do setor agropecuário.>

Na área da segurança, a edição 2025 se destaca por ser a primeira a iniciar já com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Toda a feira será monitorada por câmeras de alta precisão, integradas à Sala de Situação do Centro de Apoio ao Expositor (CAEX), em operação conjunta com a Polícia Militar e o Centro de Operações Integradas (COI), garantindo vigilância em tempo real. >

Feira agrícola é considerada como uma das maiores do Brasil Crédito: Divulgação

Sobre a feira

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, o evento será durante seis dias o palco para novos negócios e parcerias estratégicas entre agricultores, pesquisadores, consultores, revendas, cooperativas, empresas do setor e instituições financeiras. A feira contará com uma programação diversificada, com palestras, debates, lançamentos de produtos e serviços, feira da agricultura familiar, entre outras atrações.>

A Bahia Farm Show disponibiliza para visitantes e expositores infraestrutura completa, que conta com ruas 100% pavimentadas e cobertas para proteção solar, banheiros bem localizados, segurança 24 horas, atendimento médico, sistema de som interno, internet de qualidade e acesso facilitado com ingresso digital, que pode ser adquirido antecipadamente pelo site: www.bahiafarmshow.com.br.>

Cobertura completa no Correio

O jornal Correio acompanha de perto os cinco dias da Bahia Farm Show 2025, com cobertura jornalística diária tanto no impresso quanto no digital. Uma esteira de notícias será atualizada em tempo real no portal Correio24h, além de uma página dupla especial no jornal, publicada após o evento, com um balanço completo da feira. >

A proposta é oferecer uma experiência digital interativa, que encurta distâncias e permite que o público acompanhe os principais acontecimentos, mesmo sem estar fisicamente presente em Luís Eduardo Magalhães. Uma matéria no jornal impresso assinada pelo jornalista Donaldson Gomes completa a série de conteúdos.>

SERVIÇO:>

Bahia Farm Show 2025>

Data: 9 a 14 de junho>

Local: Complexo Bahia Farm Show – BA 020/242, km 535, Luís Eduardo Magalhães – Bahia>