Bahia Farm Show 2025 lança mapa virtual interativo para facilitar a visitação

Maior feira agro do Norte e Nordeste aposta em tecnologia para melhorar a experiência dos visitantes e reduzir o uso de papel

Estúdio Correio

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00 - Atualizado em 2 horas

Iniciativa reforça o posicionamento da feira como um evento que conecta pessoas, empresas e oportunidades Crédito: divugação/Bahia Farm Show

A Bahia Farm Show, maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste, proporcionará uma inovação tecnológica que promete transformar a experiência dos visitantes. Entre 9 e 14 de junho, quem for ao complexo em Luís Eduardo Magalhães contará com um Mapa Virtual Interativo: uma plataforma digital inteligente, dinâmica e sustentável, desenvolvida para facilitar a navegação no evento, que tem confirmada a participação de 434 empresas expositoras e mais de mil marcas presentes.>

Alinhada ao tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a ferramenta foi criada para oferecer uma experiência mais prática, rápida e conectada às tendências do setor agrícola. Para o diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski, o mapa virtual permitirá aos visitantes planejar seus trajetos, localizar expositores específicos, acessar informações detalhadas sobre produtos e tecnologias, além de receber orientações em tempo real durante o evento.>

Desenvolvida por uma startup de tecnologia agrícola, a plataforma digital oferecerá recursos como ilustração detalhada do layout do evento, rotas inteligentes com suporte a GPS e QR Code, assistente virtual com inteligência artificial que acompanha o visitante, navegação assistida (wayfinding) e sistema de busca inteligente por categorias, nomes ou palavras-chave. A plataforma vai minimizar a necessidade de mapas impressos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente.>

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, reforça que a implementação do mapa virtual visa proporcionar uma experiência mais fluida, inclusiva e moderna, reforçando o compromisso da Bahia Farm Show com inovação, tecnologia e sustentabilidade — pilares que representam o futuro do agronegócio.>

Como acessar>

A plataforma estará disponível entre os dias 9 e 14 de junho no site oficial e por meio de aplicativos móveis, garantindo acessibilidade e praticidade para todos os visitantes. A iniciativa reforça o posicionamento da feira como um evento que conecta pessoas, empresas e oportunidades, promovendo o desenvolvimento do setor agrícola de forma inteligente e sustentável.>

Cobertura completa no Correio

O jornal Correio acompanha de perto os cinco dias da Bahia Farm Show 2025, com cobertura jornalística diária tanto no impresso quanto no digital. Uma esteira de notícias será atualizada em tempo real no portal Correio24h, além de uma página dupla especial no jornal, publicada após o evento, com um balanço completo da feira. A proposta é oferecer uma experiência digital interativa, que encurta distâncias e permite que o público acompanhe os principais acontecimentos, mesmo sem estar fisicamente presente em Luís Eduardo Magalhães. Uma matéria no jornal impresso assinada pelo jornalista Donaldson Gomes completa a série de conteúdos.>