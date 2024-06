Autos

Concessionárias preveem recorde de vendas na Bahia Farm Show

Picapes, a partir de R$ 229 mil, são as principais apostas

Da Redação

Publicado em 15 de junho de 2024 às 11:33

Picapes são as principais apostas das concessionárias Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show é como se fosse a Copa do Mundo para os expositores do setor de veículos, sejam os de grande porte, picapes e utilitários. A expectativa para a chegada da feira é muito grande e exige uma preparação de meses. Esse ano, o que se espera para o segmento é um recorde de vendas e negociações, superando as edições anteriores. As preferidas e que lideram as vendas são as picapes, disponíveis a partir de R$ 229 mil, com diversas opções e condições especiais de pagamento.

Com novidades na categoria, a Ford Buriti trouxe dois novos modelos (Maverick e Raptor) e a reestilização de outros dois que já caíram nas graças do público (Ranger e F150). Além disso, eles trouxeram, pela primeira vez, a linha Mustang, que é esportiva e conta com os modelos Mach-E (versão elétrica) e o Novo Mustang GT Performance, esse último com teste drive em uma pista exclusivamente montada para explorar toda a força e esportividade do carro, propiciando uma experiência fantástica e com muita adrenalina.

Duda Brandão, presidente da Ford Buriti, presente desde a 1ª edição, conta que, para esse ano, além da linha de picapes e utilitários, trouxeram também a linha Pró, que é voltada para o transporte de cargas e passageiros, com os modelos Transit Furgão, Chassi e MiniBus (van) e que auxilia e facilita a vida no campo.

“Nossas expectativas são as mais altas. Esse ano estamos com a linha toda ajustada para o agro, completa. A Ford reajustou seus veículos e hoje nós temos veículos que atendem as necessidades do agronegócio, além de condições especiais e exclusivas para a feira. Estamos presentes desde a primeira edição, e, para nós, a Bahia Farm Show é o evento mais esperado do ano, com certeza estaremos nas próximas”, afirma.

Outra concessionária com inovações é a Sanave Volkswagen, com as picapes Saveiro, que foi totalmente reestilizada e a Amarok, a grande aposta para essa edição, que conta com novas tecnologias e preços exclusivos para a Bahia Farm Show.

“Não podemos ficar de fora da maior feira de agronegócio do Norte-Nordeste e nossas expectativas são as melhores. Estamos com o lançamento do novo T-Cross, que atende as necessidades tanto da cidade, quanto do campo, além disso, nossa linha está completa com o Nivus, Tiguan 7 lugares e o Polo. Estamos há cinco edições presentes e pretendemos fazer bons negócios superando os anos anteriores”, afirma Lucas Dutra, gerente geral da Sanave Volkswagen no oeste da Bahia.

Na Master Hyundai a maior novidade é o caminhão HR, que é um veículo onde atende as necessidades dos produtores rurais, sendo compacto, porém, 4x4 e funciona a diesel. Além disso, a nossa linha se caracteriza pela tecnologia e modernidade com o HB20, o compacto mais vendido da marca, a linha de SUVs com o Creta, que está com itens de série únicos para a feira.

“Esse é o primeiro ano que participamos de maneira imponente e com um investimento tão elevado. A aposta na feira é gigantesca, estamos com o apoio da montadora com ofertas diferenciadas, estamos muito arrojados, pois somos a primeira concessionária Hyundai do Brasil a receber o lançamento do HR, que é produzido aqui no Brasil. É um privilégio para nós e para todo o público do evento. Nossas expectativas são as maiores possíveis e esperamos fazer bons negócios”, afirma Cássio Bittencourt, gerente comercial da concessionária.

“A feira tem opções de veículos que atendem do campo à cidade, as marcas e montadoras entenderam que o agro precisa, além de veículos robustos e fortes, veículos que também sejam confortáveis e atendam as demandas da cidade”, diz Odacil Ranzi, presidente da feira.