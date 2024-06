Crédito Rural

Negócios seguem a todo vapor na Bahia Farm, mesmo sem Plano Safra

Anúncio de recursos deve sair no dia 26, em Rondonópolis (MT)

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de junho de 2024 às 17:00

Produtores e expositores seguem fazendo negócios, mesmo sem Plano Safra Crédito: Divulgação

O anúncio do Plano Safra 2024/25, que só deverá acontecer após o encerramento da Bahia Farm Show (BFS), não deverá trazer prejuízos para a principal feira agrícola do Norte e Nordeste, realizada entre os dias 11 e 15, em Luís Eduardo Magalhães. Para Odacil Ranzi, presidente da BFS e da Associação Baiana dos Produtores e Irrigantes (Aiba), a indefinição sobre as condições do plano não devem trazer prejuízos para a feira.

"As condições do Plano Safra serão anunciadas só em Rondonópolis, no dia 26. Havia a expectativa de que isso acontecesse durante a Bahia Farm, mas por conta de datas, será em Mato Grosso", explicou. "Os valores e as condições de acesso aos recursos é que são importantes", acredita Ranzi, que conversou com a imprensa nesta sexta-feira (dia 14), durante um balanço parcial sobre a BFS deste ano.

O produtor rural explicou que a grande quantidade de itens que são atendidas pela Plano Safra terminam diluindo os recursos. Para o presidente da Aiba, a grande expectativa em relação a este ano diz respeito ao que será oferecido para estimular a agricultura de baixo carbono. "Desejamos muito que este seja um plano bem mais robusto do que foi o passado, destacou.

Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), explica que para os produtores rurais há três pontos de atenção no Plano Safra: a previsibilidade, o montante de recursos e as taxas de juros oferecidas. "Como a taxa básica de juros ainda é alta, o financiamento em dólar pode ser uma alternativa. Ainda assim, precisamos saber quanto de dinheiro será oferecido e em que prazo, para nos organizarmos", explica.

Segundo Fábio Martins, presidente da Assomiba, entidade que representa os revendedores e concessionários de máquinas da Região Oeste, o Plano Safra é um dos balizadores do mercado, mas não é a única alterntiva de crédito. "Sem dúvidas, o produtor acompanha o plano para ter um norte em suas tomadas de decições, mas é claro que existem outras linhas no mercado e, quando há necessidade, a compra sempre acontece", garante.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse, durante um evento na última quarta-feira que o volume de recursos para financiamentos agrícolas será novamente recorde, mas sem especificar os valores envolvidos. "O plano safra que vai ser anunciado em 15 ou 20 dias será maior que o atual. O presidente Lula se comprometeu, assim como fez nos governos 1 e 2 dele, com planos sucessivos maiores. Vai ser um plano recorde de novo", afirmou Fávaro.