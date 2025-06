AGRO

Nova projeção da safra agrícola aumenta as perspectivas de sucesso da Bahia Farm Show 2025

Expectativas otimistas devem impulsionar negócios na 19ª edição da feira em Luís Eduardo Magalhães

Publicado em 4 de junho de 2025 às 06:00

A 19ª edição da feira pretende, mais uma vez, ser a grande vitrine de novas tecnologias e soluções para o setor agrícola Crédito: divulgação

A Bahia, um dos maiores polos produtores de grãos do Brasil, se destaca mais uma vez nas projeções agrícolas. Um novo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na quinta-feira (13), estima uma safra agrícola de 12,22 milhões de toneladas, um avanço de 7,3% em comparação com a safra anterior. O cenário favorável da safra 2024/25 promete ter um impacto positivo para um dos maiores eventos do setor agrícola nacional, a Bahia Farm Show, que será realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA).>

Diante de mais este levantamento, o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, reforça que a combinação do clima favorável, incorporação de tecnologia sustentável e gestão eficiente das lavouras tem permitido que a Bahia se mantenha em posição de destaque no cenário nacional.>

“Sem dúvidas, a Bahia Farm Show é um evento que tem papel fundamental no sucesso dos produtores baianos, pois tem estimulado a cada edição, a adoção de novas tecnologias no campo, fomentando também a disseminação de conhecimento técnico científico na tomada de decisão do agricultor em todas as etapas, do plantio à comercialização do grão”, afirma.

>

Bahia Farm Show será realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA) Crédito: divulgação

Segundo o IBGE, a área plantada dos grãos para 2025 na Bahia está estimada em 3,67 milhões de hectares, perspectiva de 3,2% de crescimento em relação à safra de 2024. A previsão é que o rendimento médio da lavoura de grãos do estado seja de 4% a mais do que na safra anterior. Carro chefe da produção baiana, estima-se que seja colhido um total de 8,33 milhões de toneladas de soja, 10,6% mais do que no ciclo anterior. Segundo maior produtor de algodão do Brasil, a Bahia deve produzir um total de 1,78 milhão de toneladas, 0,7% a mais que na safra passada. Já as duas safras anuais de milho devem atingir 2,36 milhões de toneladas, 1,7% a mais do que em 2024.>

Caso os resultados do levantamento se revertam na colheita dos grãos, ao longo desta safra, a expectativa é que a Bahia Farm Show 2025 seja um momento de comemorar os resultados da safra buscando também a renovação para a safra seguinte. “A Bahia Farm Show é o momento do encontro e do diálogo, em que o produtor pode parar para conversar com os revendedores de máquinas sobre as inovações, com os pesquisadores dos centros de pesquisa sobre o lançamento de novas cultivares e prestigiar os debates para a troca de experiência. Esperamos levar o que há de melhor e moderno atualmente para que os agricultores possam conhecer”, explica Schmidt.>

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a 19ª edição da feira pretende, mais uma vez, ser a grande vitrine de novas tecnologias e soluções para o setor agrícola. A Bahia Farm Show 2025 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).>

Bahia Farm Show 2025>

Data: 9 a 14 de junho>

Local: Complexo Bahia Farm Show – BA 020/242, km 535, Luís Eduardo Magalhães – Bahia>