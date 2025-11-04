Adolescente é esfaqueada por ex-namorado na Bahia; suspeito é encontrado morto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:17
Uma adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de feminicídio quando saía da escola no centro de Santa Bárbara, a município a cerca de 35km de Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado da jovem é o principal suspeito do crime.
Segundo a PC, a vítima foi esfaqueada pelo homem de 25 anos quando voltava para casa. A garota foi atingida com um golpe de faca na cabeça. O suspeito fugiu após o crime.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O corpo dele foi encontrado horas depois, na zona rural do município. A polícia acredita na hipótese de que ele teria tirado a própria vida. A Delegacia Territorial (DT) de Santa Bárbara investiga o caso como tentativa de feminicídio.