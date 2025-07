IMITAÇÃO

Adolescente é flagrado escondido atrás de carro com réplica idêntica de fuzil

A arma falsa foi localizada nas proximidades do Complexo do Ogunjá

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado portando um simulacro de arma de fogo do tipo fuzil, nas imediações do Complexo Policial do Ogunjá, em Salvador, nessa sexta-feira (25). A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, que notaram a atitude suspeita do jovem, que foi encontrado escondido atrás de um veículo e simulando contenção armada na localidade. >