Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ameaças de morte, terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma

Ialorixá vinha recebendo ameaças de morte há três anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:46

Terreiro foi arrombado e incendiado durante a madrugada
Terreiro foi arrombado e incendiado durante a madrugada Crédito: Acervo Pessoal

O terreiro Ilê Axé Oxum Opará, localizado no povoado de São Miguel, na zona rural da cidade de Caldeirão Grande, sofreu um atentado na madrugada de segunda-feira (13). O espaço foi arrombado, incendiado e alvo de disparos de arma de fogo. Objetos sagrados foram destruídos na ação.

O ataque ocorre após a ialorixá do terreiro, Jucileide Souza Santana, a Mãe Nenê de Oxum, ser ameaçada de morte. Há três anos, as paredes do espaço religioso foram pichadas e a líder e seus filhos foram ameaçados. "Um número desconhecido dizia que eu deveria ir embora e fechar o terreiro ou iriam matar eu e meus filhos", afirma. 

A religiosa conta que soube do ataque ao chegar no terreiro e se deparar com portas arrombadas e um dos cômodos incendiados. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Territorial de Caldeirão Grande, cidade de cerca de 13 mil habitantes. O crime foi registrado como incêndio, disparo de arma de fogo em lugar habitado e dano material. 

Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma

Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal
1 de 6
Terreiro de cidade na Bahia é incendiado e alvo de disparos de arma por Acervo Pessoal

Após o ocorrido, a Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia (AFA) enviou um ofício à Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos do Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitando medidas para proteger a líder e o espaço religioso.

"Diante da gravidade do que vem ocorrendo, solicitamos apoio urgente para coibir novos atos de destruição do terreiro, inclusive da ida de equipe da Ronda Religiosa ao local, garantido o restabelecimento das atividades do templo", afirma o comunicado. 

Leia mais

Imagem - De trajes a serviços: saiba quais são as regras para frequentar um terreiro

De trajes a serviços: saiba quais são as regras para frequentar um terreiro

Imagem - Conheça a rua em Fazenda Grande IV que abriga 15 terreiros em menos de 1 km

Conheça a rua em Fazenda Grande IV que abriga 15 terreiros em menos de 1 km

Imagem - Salvador tem cinco vezes mais terreiros que igrejas católicas

Salvador tem cinco vezes mais terreiros que igrejas católicas

Ao CORREIO, Leonel Monteiro, presidente da AFA, lamentou o ocorrido e cobrou medidas de proteção ao espaço religioso e seus frequentadores. "Temos uma comunidade assustada por ameaças há anos, e, agora, elas estão se concretizando", disse. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

Mais recentes

Imagem - 10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida

10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida
Imagem - Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana

Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana
Imagem - Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)