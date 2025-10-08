DESTAQUE

Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor

Evento também celebra os 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:12

Norberto Odebrecht faleceu em 2014 Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza nesta quinta-feira (9), em Salvador, uma sessão especial em homenagem ao engenheiro e empresário Norberto Odebrecht, que completaria 105 anos nesta data. O evento também celebra os 80 anos de criação do Grupo Novonor e os 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles (PP) e deve reunir autoridades, representantes de instituições parceiras e integrantes da companhia. Entre os nomes confirmados estão a presidente da Alba, Ivana Bastos; o presidente do Conselho de Curadores da Fundação, Norberto Odebrecht Neto; e a diretora da instituição, Cristiane Nascimento.

Criado em 1944, o grupo hoje chamado Novonor é um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação em diferentes áreas, incluindo a engenharia pesada. A Odebrecht Engenharia & Construção, principal empresa do setor dentro do grupo, acumula mais de 3 mil obras em 37 países, como usinas, metrôs, ferrovias e refinarias. Atualmente, mantém cerca de 18 mil funcionários em contratos espalhados por países das Américas e da África.

A sessão também destacará o trabalho da Fundação Norberto Odebrecht, que desde 1965 atua com programas voltados à educação e ao desenvolvimento sustentável. O principal deles, o PDCIS, foi criado em 2003 na região do Baixo Sul da Bahia e já beneficiou cerca de 700 mil pessoas, segundo a instituição. O projeto recebeu reconhecimentos como o Prêmio ao Serviço Público das Nações Unidas (2010) e o título de melhor ONG da Bahia em 2022, concedido pelo Instituto Doar.

O evento contará ainda com a presença de representantes de entidades como o Ministério Público da Bahia, a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Federação da Agricultura e Pecuária (Faeb), o Sistema Fecomércio e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). Também participará da cerimônia o agricultor Jailton Ribeiro, beneficiado por programas sociais da Fundação.