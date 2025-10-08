Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:12
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza nesta quinta-feira (9), em Salvador, uma sessão especial em homenagem ao engenheiro e empresário Norberto Odebrecht, que completaria 105 anos nesta data. O evento também celebra os 80 anos de criação do Grupo Novonor e os 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht.
A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles (PP) e deve reunir autoridades, representantes de instituições parceiras e integrantes da companhia. Entre os nomes confirmados estão a presidente da Alba, Ivana Bastos; o presidente do Conselho de Curadores da Fundação, Norberto Odebrecht Neto; e a diretora da instituição, Cristiane Nascimento.
Criado em 1944, o grupo hoje chamado Novonor é um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação em diferentes áreas, incluindo a engenharia pesada. A Odebrecht Engenharia & Construção, principal empresa do setor dentro do grupo, acumula mais de 3 mil obras em 37 países, como usinas, metrôs, ferrovias e refinarias. Atualmente, mantém cerca de 18 mil funcionários em contratos espalhados por países das Américas e da África.
A sessão também destacará o trabalho da Fundação Norberto Odebrecht, que desde 1965 atua com programas voltados à educação e ao desenvolvimento sustentável. O principal deles, o PDCIS, foi criado em 2003 na região do Baixo Sul da Bahia e já beneficiou cerca de 700 mil pessoas, segundo a instituição. O projeto recebeu reconhecimentos como o Prêmio ao Serviço Público das Nações Unidas (2010) e o título de melhor ONG da Bahia em 2022, concedido pelo Instituto Doar.
O evento contará ainda com a presença de representantes de entidades como o Ministério Público da Bahia, a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Federação da Agricultura e Pecuária (Faeb), o Sistema Fecomércio e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). Também participará da cerimônia o agricultor Jailton Ribeiro, beneficiado por programas sociais da Fundação.
Norberto Odebrecht, fundador e presidente de honra do grupo Odebrecht, nasceu no Recife em 9 de outubro de 1920 e mudou-se ainda criança para Salvador, onde iniciou sua trajetória na empresa da família aos 15 anos, passando por funções operacionais antes de se formar engenheiro pela Escola Politécnica da Bahia. Em 1944, criou a Construtora Norberto Odebrecht, que se transformaria em um dos maiores grupos empresariais do país, com atuação internacional. Em 1965, fundou a Fundação Odebrecht, voltada ao desenvolvimento social e educacional, especialmente na Bahia. Autor de livros sobre gestão e valores humanos, como “Educação pelo Trabalho” e “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”, Norberto faleceu em Salvador no dia 19 de julho de 2014, aos 93 anos.