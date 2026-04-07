ALERTA

Bahia: 71 pessoas morreram de doenças respiratórias em três meses, aponta Sesab

Dados mostram que Influenza e Covid-19 seguem fazendo vítimas no estado

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27

Salvador iniciou campanha de vacinação em 25 de março Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Bahia contabilizou 1.990 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2026. Segundo boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o período já soma 71 mortes confirmadas em decorrência de complicações respiratórias severas.

Do total de notificações, a maior concentração de óbitos reside em casos classificados como "não especificados", que somam 639 registros e 48 mortes. Outras 689 ocorrências, associadas a vírus diversos, resultaram em oito mortes. No recorte por patologias identificadas, a Influenza lidera em volume de casos confirmados, tendo 311 registros e quatro mortes, seguida pela Covid-19 com 78 casos e oito mortes, além de outros agentes etiológicos que fecharam o boletim com 15 casos e duas mortes. De acordo com o documento o maior número de casos tem sido em crianças de 1 a 4 anos com 510 registros.

A SRAG é caracterizada pela evolução severa de infecções virais, como a gripe e o coronavírus, comprometendo a função pulmonar. Os principais sintomas incluem febre, tosse persistente, dificuldade para respirar e baixa saturação de oxigênio. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que pacientes com falta de ar procurem atendimento médico imediato, especialmente idosos, crianças e pessoas com comorbidades.