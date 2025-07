MEMÓRIA

Bahia lança projeto que usa IA para recriar rostos de pessoas escravizadas

Documentos históricos são usados como base, além de levantamento iconográfico

O Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb), ligado à Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), deu início ao projeto Fragmentos de Memória, que busca reconstruir visualmente a história de pessoas escravizadas na Bahia Colonial e Imperial. A iniciativa integra o programa Resgate Ancestral e tem como foco humanizar registros antigos por meio de retratos digitais criados com inteligência artificial.>

Sob a direção de Jorge X e com coordenação técnica de Adalton Silva, o projeto parte da digitalização e transcrição paleográfica de passaportes de pessoas escravizadas e libertas. A partir desses documentos, são produzidas descrições detalhadas que embasam a reconstrução visual.>

A equipe realiza ainda um levantamento iconográfico, com base em obras de artistas como Jean Baptiste Debret (1816–1831) e fotógrafos como Marc Ferrez (1882–1885), além de gravuras, álbuns de viajantes e acervos particulares. Essas referências visuais ajudam a identificar vestimentas, cenários, acessórios e outros elementos importantes para compor os retratos com fidelidade histórica.>

As imagens finais serão criadas por meio de modelos generativos de IA, alimentados por dados documentais e visuais. O estúdio criativo Filmeiro, com Victor Marinho e Mariana Bastos, é responsável por essa etapa. Já a transcrição paleográfica dos documentos está a cargo do ateliê Memória & Arte, coordenado pela doutora Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni.>