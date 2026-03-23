DIA D

Bahia recebe 1,3 milhão de doses da vacina contra a gripe; veja quem pode se imunizar

A chegada das vacinas coincide com um cenário epidemiológico que reforça a urgência da imunização

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:28

Bahia recebe 1,3 milhão de doses da vacina contra a influenza Crédito: Divulgação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) recebeu a primeira remessa da vacina contra a influenza para a Campanha Nacional de Vacinação 2026, totalizando 1.336.000 doses. A distribuição já foi iniciada e o Dia D de mobilização nacional, que marca o início oficial da campanha, será no sábado, 28 de março. Ao todo, a Bahia receberá 6.022.574 doses ao longo da estratégia vacinal.

A chegada das vacinas coincide com um cenário epidemiológico que reforça a urgência da imunização. Levantamento semanal relacionado ao CID da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), realizado pelo Serviço Estadual de Regulação (SER), mostra uma tendência de crescimento da demanda pediátrica no estado.

As solicitações de UTI pediátrica, que eram 55 na primeira semana de janeiro, chegaram a 141 entre 12 e 18 de março. No mesmo período, os pedidos de enfermaria pediátrica subiram de 44 para 102. O cenário acende um sinal importante para a necessidade de prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

"A vacina contra a influenza é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e tem capacidade de reduzir agravamentos, internações e mortes, além de aliviar a pressão sobre os serviços de saúde", avalia a secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana. O imunizante faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A titular da pasta estadual da Saúde ainda ressalta que "vacinas salvam vidas. Neste momento, em que observamos aumento das solicitações por atendimento relacionado às síndromes respiratórias agudas graves, especialmente entre crianças, a imunização ganha ainda mais importância. Estamos trabalhando com antecedência para que as doses cheguem aos municípios e a população no tempo certo, porque cada pessoa vacinada representa mais proteção, menos risco de agravamento e menos pressão sobre a rede de saúde", completa Roberta Santana.

Distribuição

Os municípios com maior volume de doses nesta primeira remessa são Salvador (204.120), Feira de Santana (58.310), Vitória da Conquista (25.840), Porto Seguro (24.490) e Camaçari (18.520). A distribuição segue proporcionalmente ao público-alvo de cada localidade.

A campanha contempla um amplo conjunto de grupos prioritários. Devem procurar os postos de vacinação crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde e professores da educação básica e superior.

A vacina também está indicada para povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, além de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos correios, profissionais das forças de segurança e das forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas também fazem parte do público-alvo.

A meta nacional é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários de rotina, que são crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Os municípios devem concentrar esforços no primeiro mês de campanha, com ações extramuros, vacinação em escolas, unidades de saúde, instituições de longa permanência e locais de grande circulação.