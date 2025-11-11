CRIME

Baiano é investigado por armazenar material pornográfico de crianças e adolescentes

Ele foi preso em flagrante nesta segunda (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:34

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 21 anos, de Feira de Santana, se tornou alvo de uma investigação interestadual entre as polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal. Ele é suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e foi preso na segunda-feira (10), no bairro Asa Branca, por posse ilegal de armas.

Durante a ação, o investigado tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi contido pelos policiais. Dentro do imóvel, foram encontrados uma espingarda, um revólver, dois simulacros de arma de fogo e aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia para análise de conteúdo e extração de dados, autorizada judicialmente.

O homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e conduzido à unidade policial competente. As armas e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, conforme as normas de cadeia de custódia.