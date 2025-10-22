OPERAÇÃO ERVA AFETIVA

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida, diz polícia

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha para os seguidores

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:34

Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora baiana Melissa Said, alvo de uma operação contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro na manhã desta quarta-feira (22), é considerada foragida. A polícia prendeu três pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa que fazia apologia e venda de drogas nas redes sociais, mas a blogueira, que é apontada como articuladora do grupo, não foi localizada.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Salvador e cinco em São Paulo. Entre os presos, dois homens foram capturados em Lauro de Freitas, em cumprimento a ordens judiciais de prisão temporária. Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após serem apreendidos 1,4 kg de maconha tipo “skank”, 270 gramas de haxixe, além de porções de maconha comum, balanças de precisão, embalagens plásticas, celulares, cartões e dois veículos com indícios de utilização na atividade criminosa.

As investigações, iniciadas em 2024, indicam que Melissa incentivava o transporte e o consumo de drogas, orientando seus seguidores sobre como despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos.

A mulher já havia sido conduzida, em outra ocasião, a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto. Segundo a polícia, ela fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo.

As apurações da Operação Erva Afetiva ainda apontam que a baiana comprava a droga e repassava a alguns seguidores, por meio de contatos em redes sociais. Em uma ocasião, no período natalino, a investigada distribuiu “kits” com cigarros de maconha nas ruas, em ato de autopromoção.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Ernandes Júnior, durante o cumprimento dos mandados relacionados à investigada, foram realizadas buscas em três endereços, onde os policiais apreenderam pequenas porções de drogas e um celular, que será submetido à perícia.