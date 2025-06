PERIGO

BRs na Bahia têm 19 mortos e mais de 100 feridos no São João

Ao todo, 64 acidentes foram registrados

As rodovias federais na Bahia tiveram 19 mortos e 102 feridos durantes os feriados de Corpus Christi e São João deste ano. Ao todo, foram 84 acidentes, sendo 33 graves entre as BR-116, 101, 324, 110 e 242. >

Os principais tipos de acidentes foram: colisão traseira, colisão transversal, saída do leito carroçável e colisão frontal. Os dias com mais registros foram a sexta-feira (20) e segunda-feira (23). Os dados fazem parte do balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, registrados até terça-feira (24). >