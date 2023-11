Carlos Henrique assume Fieb voltado para desenvolvimento da Bahia

Carlos Henrique Passos . Crédito: Divulgação Fieb

Carlos Henrique Passos assume hoje oficialmente o comando da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) focado em fazer a entidade trabalhar como indutora do desenvolvimento do estado. O engenheiro e empresário da indústria da Construção substitui Ricardo Alban, atual presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Numa conversa recente com a reportagem, Carlos Henrique apontou o fomento das melhorias na infraestrutura como um eficiente atrativo para novas empresas no estado.

Para ele, a Bahia passou muito tempo presa a um modelo de desenvolvimento voltado para os incentivos fiscais, deixando de lado outras ferramentas de atração, como uma boa logística de transportes, oferta de energia, saneamento básico, além da indispensável formação de capital humano. “Com a Reforma Tributária, precisamos atrair investimentos sem depender da política fiscal, o que pode fazer a diferença serão bons portos, ferrovias, rodovias, saneamento e a estrutura de suporte à transmissão de dados para atender à indústria 4.0 e, logo, à indústria 5.0”, avalia.

“A indústria precisa de mercados que não são próximos, também precisa buscar seus insumos, muitas vezes em lugares distantes”, avalia.

Quando conversou com o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), em agosto, Passos já tinha indicado que voltará suas atenções para o assunto. “A discussão sobre infraestrutura é bastante relevante, porque afeta diretamente a nossa economia. Energia, estradas, malha ferroviária, distritos industriais, gás natural são temas relevantes nesta discussão”, disse, ao defender um amplo diálogo entre os representantes do setor produtivo, Poder Público e o restante da sociedade.

De acordo com Carlos Henrique Passos, as entidades que compõem o Sistema Indústria na Bahia (Sesi, Senai, Cimatec, IEL e Fieb) podem ampliar ainda mais a sua atuação a fim de contribuir para o desenvolvimento da indústria baiana e da economia do estado. “Tenho clareza de que meu papel é, primeiro, assegurar uma governança executiva profissional no Sistema Fieb. Esse é o grande legado que eu recebo e tenho a missão de mantê-lo, preservando a profissionalização da gestão da Federação e de suas entidades. É uma responsabilidade muito grande”, destacou.

Substituto de Ricardo Alban, Carlos Henrique foi escolhido pelo conselho de representantes da Fieb em julho deste ano e atuou como presidente em exercício até o último dia 31/10. Carinhosamente chamado por Alban CH, Carlos Henrique é a aposta do presidente da CNI para que a Fieb siga crescendo. “A Fieb estará em muito boas mãos com Carlos Henrique e toda a diretoria que continuará ao seu lado”, afirma Alban. “Temos certeza que o CH continuará fazendo mais e melhor na gestão da Fieb, dando o fluxo das entregas que representarão mais competitividade para as indústrias baianas”, completa o presidente da CNI.

Outro empresário que também conhece bastante Carlos Henrique Passos, e aposta no sucesso dele, é Alexandre Landim, atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção na Bahia (Sinduscon-Ba). Para ele, Carlos Henrique possui características que ajudaram muito a construção civil baiana e que devem fazer muito bem ao conjunto da indústria no estado.

"Em primeiro lugar, temos um enorme sentimento de felicidade, porque temos um legítimo representante da construção. É um homem que já foi diretor do Sinduscon, vice-presidente e presidente", enumera Landim. "Dito tudo isso, ainda posso dizer que estou vendo um amigo, alguém por quem tenho uma profunda admiração, tanto como pessoa, quanto como profissional", afirma.

Para Landim, Carlos Henrique como característica muito marcante a capacidade de perceber com muita rapidez tanto os problemas, quanto as soluções necessárias. "Estamos falando de alguém que consegue ter um entendimento único em relação ao todo de um processo, até pela sua trajetória profissional", diz, lembrando que o engenheiro já atuou em fiscalização de obras, trabalhou na Caixa Econômica, se tornou empresário e representante de classe.

“Tem uma formação diferenciada e consegue dialogar bem com todas as esferas de governo, seja federal, estadual ou municipais", enfatiza. "Sem dúvidas, está preparado para defender muito bem a indústria, de modo geral, como sempre defendeu a construção civil”.

Trajetória

O engenheiro e empresário da indústria da Construção, Carlos Henrique Passos, 62 anos, era vice-presidente da Fieb desde 2014 e integra o Conselho Regional do Sesi Bahia. Ex-presidente e atual conselheiro do Sinduscon-BA, foi eleito este ano 1º vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Na Fieb, sua atuação inclui ainda o Comitê da Cadeia da Indústria da Construção, o Comitê de Obras e o Conselho de Contas do Sesi Bahia.

Natural de Conceição do Canindé, no Piauí, deixou a cidade natal em 1973 para estudar Petrolina (PE). Cursou Engenharia na Escola Politécnica de Pernambuco, em Recife, e desde 1985 está radicado na Bahia. Iniciou a vida profissional em 1975, aos 14 anos, como contínuo nas Indústrias Coelho, de Petrolina, e, rapidamente, ascendeu na empresa, passando a desempenhar atividades administrativas.

Em 1980, após ser admitido na Faculdade de Engenharia, continuou trabalhando na unidade da indústria em Recife, até prestar concurso para a Caixa Econômica Federal, em 1982. Após se formar, em 1984, prestou concurso interno na Caixa Econômica para a vaga de Engenheiro, optando por assumir o posto em Salvador. Na Caixa, ocupou as funções de gerente de Divisão na Área de Habitação, até assumir, no período de 1995 a 2004, a Gerência Regional da Superintendência de Negócios de Salvador.

Em 2004, desligou-se da Caixa, após ser convidado pelos sócios da Gráfico Empreendimentos Ltda. a integrar o time, assumindo a área de incorporação imobiliária da empresa, onde atualmente é sócio-diretor.

Com especializações em Finanças Empresariais, pela Fundação Getúlio Vargas, Administração de Negócios, pela Universidade Católica de Salvador, em Consultoria em Negócios, pela Universidade de Brasília e em Marketing pela ESPM, teve atuação importante nas entidades por onde passou, contribuindo com importantes projetos estratégicos voltados para o setor.

Na presidência do Sinduscon-Ba, apoiou as empresas associadas, quando do surgimento do programa Minha Casa, Minha Vida, e na CBIC, liderou um projeto dentro da Comissão da Indústria Imobiliária, que deu origem à Comissão de Habitação de Interesse Social (CHIS), da qual foi coordenador.