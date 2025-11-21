MÚSICA

Celebra Lauro completa 25 anos com shows gratuitos e grandes nomes do gospel

Evento celebra o Dia do Evangélico, reúne atrações nacionais e incentiva doação de alimentos para famílias vulneráveis

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:36

Celebra Lauro Crédito: Divulgação

A edição deste ano do Celebra Lauro chega com um apelo especial à solidariedade: quem for à Praça da Matriz será convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, que será distribuído a famílias em condição de vulnerabilidade em Lauro de Freitas. A ação reforça o caráter social de um dos maiores encontros gospel da Bahia, que completa 25 anos.

O público terá dois dias de programação gratuita - sexta (21) e sábado (22) - reunindo alguns dos nomes mais reconhecidos da música cristã nacional, além de artistas locais. Entre os confirmados estão Cassiane, Gabriela Rocha, Stella Laura, Samuel Messias, Paulo Neto, Gerson Rufino, Nengo Vieira, além de Tio Kim & Tia Binha e diversos talentos da região. A variedade de estilos promete movimentar a Praça da Matriz e reunir milhares de fiéis.

O evento, que também marca a celebração do Dia do Evangélico no município, é organizado pela Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da SECULJE, em parceria com a Ordem de Pastores Evangélicos e outras instituições apoiadoras. Segundo a gestão, o objetivo permanece o mesmo desde a primeira edição: promover cultura, fé e integração comunitária.

Com expectativa de grande público, o Celebra Lauro consolida seu Jubileu de Prata como uma das datas mais aguardadas do calendário cultural e religioso do município.

Serviço

O que: Celebra Lauro – 25 anos | Dia do Evangélico

Quando: 21 e 22 de novembro, a partir das 18h30