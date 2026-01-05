Acesse sua conta
Cena impressionante: raio cai ao lado de homem montado a cavalo em cidade da Bahia; veja

Só nos três primeiros dias de janeiro foram registrados mais de 150 mil raios no estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:32

Raio cai próximo a homem e cavalo em Angical, no inteior do estado
Raio cai próximo a homem e cavalo em Angical, no inteior do estado Crédito: Reprodução

Um passeio a cavalo que estava sendo registrado em vídeo quase se tornou uma tragédia em Angical, na região Oeste da Bahia. Um homem quase foi atingindo por um raio na localidade de Junco, na zona rural da cidade.

O vídeo com a cena impressionante viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (5). As imagens mostram o homem sobre o cavalo próximo a duas árvores, eles para entre elas por alguns instantes, quando o raio cai bem ao lado.

Veja o momento em que o raio atinge o local

O homem e o cavalo não ficaram feridos, de acordo com informações da TV Oeste, afiliada da TV Bahia. Ainda segundo essas informações, o homem ia visitar um vizinho no momento em que as imagens foram gravadas. Não foi informado o dia em que o caso aconteceu.

Mais de 150 mil raios

Os primeiros dias do ano chegaram com fortes chuvas acompanhadas por elevada incidência de raios e ventos intensos em dezenas de municípios da Bahia.

O número de raios apresentou um crescimento expressivo no estado. De acordo com dados meteorológicos da Neoenergia Coelba, nos três primeiros dias de janeiro foram registrados mais de 150 mil descargas atmosféricas em cidades baianas.

Foram 42 mil raios no dia 1º de janeiro, 60 mil no dia 2 e 57 mil no dia 3. Em 2025, a média diária de raios na Bahia foi de cerca de 10 mil registros.

