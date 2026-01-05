ALERTA

Bahia registra mais de 150 mil raios nos três primeiros dias de janeiro

Mais de 30 cidades baianas estão sob alerta laranja do Inmet

Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:56

Só no dia 1º, foram 60 mil raios registrados no estado Crédito: Reprodução

Os primeiros dias do ano chegaram com fortes chuvas acompanhadas por elevada incidência de raios e ventos intensos em dezenas de municípios da Bahia.

O número de raios apresentou um crescimento expressivo no estado. De acordo com dados meteorológicos da Neoenergia Coelba, nos três primeiros dias de janeiro foram registrados mais de 150 mil descargas atmosféricas em cidades baianas.

Foram 42 mil raios no dia 1º de janeiro, 60 mil no dia 2 e 57 mil no dia 3. Em 2025, a média diária de raios na Bahia foi de cerca de 10 mil registros.

“Esse aumento expressivo no volume de chuvas e na incidência de raios exige atenção redobrada, tanto das equipes operacionais quanto da população. A Neoenergia Coelba ativou seu plano de contingência, ampliou o efetivo em campo e no Centro de Operações e segue monitorando a rede elétrica de forma contínua para reduzir impactos e garantir a segurança da população”, afirma Pedro Jerônimo, gerente de Operações da concessionária de energia.

Alerta laranja

Ao menos 38 cidades baianas seguem sob alerta laranja, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido entre 0h01 desta segunda-feira (5) e 23h59 da próxima quarta-feira (7) e abrange municípios das regiões Centro-sul, Sul, extremo Oeste, Norte e Nordeste da Bahia, áreas que também vêm sendo impactadas por chuvas intensas, rajadas de vento e descargas atmosféricas.