Cidade baiana recebe cinema a céu aberto gratuito; confira

Filmes Ratatouille e Saneamento Básico serão exibidos no evento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:06

Confira a programação completa do evento
Confira a programação completa do evento Crédito: Divulgação

O Cinema Inflável segue a temporada na Bahia e chega a São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, nesta semana, nos dias 25 e 26 de outubro (sábado e domingo). O evento apresenta sessões gratuitas de cinema ao ar livre, com a exibição da animação Ratatouille e do longa nacional Saneamento Básico - O Filme. A exibição acontece no Centro de Abastecimento da cidade. 

O Cinema Inflável, realizado pela D+3 Produções, em coprodução com a Maré Produções, conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros, tem distribuição de pipoca e capacidade de até 800 pessoas por sessão.

Em 2025, o evento já passou por localidades próximas do Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições em localidades como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia. Na Bahia, após a passagem por Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus e Simões Filho, o Cinema Inflável segue com sua temporada no estado, que contará ao todo com 12 edições, até dezembro.

Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia

Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia por Divulgação
Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia por Divulgação
Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia por Divulgação
Confira a programação completa do evento por Divulgação
1 de 4
Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia por Divulgação

A iniciativa, que também leva às cidades atividades culturais e recreação infantil, busca tornar a experiência de ir ao cinema mais acessível. Em São Sebastião do Passé, além das sessões dos longas, o evento prestigia a produção cultural local com a exibição de curtas-metragens realizados por artistas da região.

A programação também inclui o Ponto de Cultura - Projeto Zumbilândia, coletivo fundado em 2009 pelo Contra Mestre Zumbi que promove inclusão por meio de atividades como capoeira, maculelê, samba de roda, dança afro, expedições na mata e oficina de berimbau. Já a recreação infantil fica a cargo da Trupe do Magium, que leva magia e diversão para crianças e adultos através de animação e teatro educativo.

Programação

Dia 25 de outubro (sábado)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Projeto Zumbilândia apresentando Roda de Capoeira + Recreação com Trupe do Magium

19h – Início da sessão

Curta: “Amniótico - Parindo a Própria Tormenta”, de Rayone Borges

Filme: “Ratatouille” (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 26 de outubro (domingo)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Projeto Zumbilândia apresentando Roda de Capoeira + Recreação com Trupe do Magium

19h – Início da sessão

Curta: “Palmeira da Água Boa - Uma Comunidade Quilombola”, de Jean Estudio

Filme: “Saneamento Básico - O Filme” (Nacional) | Classificação: Livre

Cinema

