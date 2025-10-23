DIVERSÃO

Cidade baiana recebe cinema a céu aberto gratuito; confira

Filmes Ratatouille e Saneamento Básico serão exibidos no evento

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:06

Confira a programação completa do evento Crédito: Divulgação

O Cinema Inflável segue a temporada na Bahia e chega a São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, nesta semana, nos dias 25 e 26 de outubro (sábado e domingo). O evento apresenta sessões gratuitas de cinema ao ar livre, com a exibição da animação Ratatouille e do longa nacional Saneamento Básico - O Filme. A exibição acontece no Centro de Abastecimento da cidade.

O Cinema Inflável, realizado pela D+3 Produções, em coprodução com a Maré Produções, conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros, tem distribuição de pipoca e capacidade de até 800 pessoas por sessão.

Em 2025, o evento já passou por localidades próximas do Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições em localidades como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia. Na Bahia, após a passagem por Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus e Simões Filho, o Cinema Inflável segue com sua temporada no estado, que contará ao todo com 12 edições, até dezembro.

Cinema Inflável com sessões gratuitas na Bahia 1 de 4

A iniciativa, que também leva às cidades atividades culturais e recreação infantil, busca tornar a experiência de ir ao cinema mais acessível. Em São Sebastião do Passé, além das sessões dos longas, o evento prestigia a produção cultural local com a exibição de curtas-metragens realizados por artistas da região.

A programação também inclui o Ponto de Cultura - Projeto Zumbilândia, coletivo fundado em 2009 pelo Contra Mestre Zumbi que promove inclusão por meio de atividades como capoeira, maculelê, samba de roda, dança afro, expedições na mata e oficina de berimbau. Já a recreação infantil fica a cargo da Trupe do Magium, que leva magia e diversão para crianças e adultos através de animação e teatro educativo.

Programação

Dia 25 de outubro (sábado)



18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Projeto Zumbilândia apresentando Roda de Capoeira + Recreação com Trupe do Magium

19h – Início da sessão

Curta: “Amniótico - Parindo a Própria Tormenta”, de Rayone Borges

Filme: “Ratatouille” (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 26 de outubro (domingo)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Projeto Zumbilândia apresentando Roda de Capoeira + Recreação com Trupe do Magium

19h – Início da sessão

Curta: “Palmeira da Água Boa - Uma Comunidade Quilombola”, de Jean Estudio