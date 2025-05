CONHEÇA SEU DIREITO

Condomínio irregular pode colocar morador na justiça por dívida? Entenda

Especialistas apontam quem tem mais 'prejuízo'

Enquanto cresce o número de cobranças por despesas de condomínio no Brasil, também aumentam os conflitos envolvendo a gestão e os proprietários, que nem sempre tem conhecimento sobre todas as obrigações e direitos. Uma das dúvidas comuns que podem gerar debate é quanto a legitimidade da cobrança de débitos em aberto: um condomínio irregular pode colocar um morador na justiça por dívida? >

A resposta é unânime entre os especialistas: moradores de condomínios irregulares – ou seja, sem inscrição de CNPJ e Convenção registada – podem enfrentar processos judiciais por inadimplência, mesmo que o empreendimento não esteja totalmente legalizado. É que essas regularidades não isentam o condômino de arcar com as obrigações financeiras previamente definidas. >

“O condomínio de fato pode cobrar os referidos débitos desde que haja eleição de síndico, Convenção e atas de assembleias que comprovem a aprovação do valor e forma do rateio das despesas comuns. O STJ [Supremo Tribunal de Justiça] já reconheceu essa possibilidade em diversas decisões”, afirma a advogada Lessiene Sardinha, especialista em Direito Condominial. >

Além da cobrança judicial, o síndico pode seguir com o processo até as consequências mais graves, como a inclusão do nome do proprietário do imóvel nos órgãos de restrição de crédito, penhora de conta corrente, poupança ou qualquer aplicação financeira, assim como penhora de bens móveis e imóveis. >