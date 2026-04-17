Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de chefe de cozinha desaparecido é encontrado em área de mata no interior do estado

Antes de desaparecer, a vítima teve a residência invadida por criminosos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:46

Chefe desapareceu após se despedir de funcionario Crédito: Redes Sociais

Um corpo foi encontrado na zona rural de Maraú, a suspeita é que seja do chefe de cozinha Ramon Reis Santos, de 38 anos. A descoberta foi feita na tarde de quarta-feira (15), em uma área de mata em uma fazenda no bairro do Aimbim, em Maraú, no baixo sul da Bahia. O cozinheiro estava desaparecido desde o dia 2 de abril, quando foi visto pela última vez no distrito de Barra Grande, onde residia e administrava um trailer há cerca de um ano. As informações são da TV Bahia.

Segundo a Delegacia Territorial (DT/Maraú), dois dias antes de sumir, Ramon hospedou um homem vindo de Jequié. Esse hóspede teria sido abordado por criminosos locais que o acusaram de integrar um grupo rival. O homem foi liberado após o confisco de seu celular, mas o grupo chegou a invadir a residência do chefe de cozinha em busca da dupla horas antes do desaparecimento.

No dia 2 de abril, Ramon almoçava com um funcionário quando recebeu uma ligação por volta das 16h. Ele informou que precisava "resolver um problema" e deixou o local em sua motocicleta. Desde então, familiares e amigos perderam o contato com o profissional. "Ramon não tinha passagem pela polícia e nunca teve envolvimento com drogas. Ele gostava de ajudar as pessoas", afirmou a irmã da vítima, Rosana Reis.

Perícia e identificação

Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna. A confirmação oficial da identidade será realizada por meio do exame da arcada dentária.

Em nota ao CORREIO, a Polícia Civil informou que as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Maraú, que busca identificar os autores da invasão à casa de Ramon.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mulheres mortas por PM que usou viatura no crime ligaram para a polícia antes de serem executadas

Homem que matou ex-esposa com 72 facadas é preso no exterior 30 anos após crime

Neto reage às mortes de policiais e diz: 'A Bahia virou território onde nem quem combate o crime está seguro'

'Me deu um desespero': relato em diário revela crime sexual contra menina de 11 anos na Bahia

Suspeito de feminicídio em Maetinga alegou câncer terminal e gravou confissão antes do crime

Tags:

Bahia Desaparecido Morte Criminoso Chefe

Mais recentes

Imagem - Botes salva-vidas do barco ‘Ivete Sangalo’ são roubados do Ferry-Boat em Salvador

Botes salva-vidas do barco ‘Ivete Sangalo’ são roubados do Ferry-Boat em Salvador
Imagem - Vereador propõe 'botão de socorro silencioso' em hotéis e pousadas de Salvador

Vereador propõe 'botão de socorro silencioso' em hotéis e pousadas de Salvador
Imagem - Suspeito de matar investigador da Polícia Civil morre em confronto em Salvador

Suspeito de matar investigador da Polícia Civil morre em confronto em Salvador