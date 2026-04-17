BAHIA

Corpo de chefe de cozinha desaparecido é encontrado em área de mata no interior do estado

Antes de desaparecer, a vítima teve a residência invadida por criminosos

Nauan Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:46

Chefe desapareceu após se despedir de funcionario Crédito: Redes Sociais

Um corpo foi encontrado na zona rural de Maraú, a suspeita é que seja do chefe de cozinha Ramon Reis Santos, de 38 anos. A descoberta foi feita na tarde de quarta-feira (15), em uma área de mata em uma fazenda no bairro do Aimbim, em Maraú, no baixo sul da Bahia. O cozinheiro estava desaparecido desde o dia 2 de abril, quando foi visto pela última vez no distrito de Barra Grande, onde residia e administrava um trailer há cerca de um ano. As informações são da TV Bahia.

Segundo a Delegacia Territorial (DT/Maraú), dois dias antes de sumir, Ramon hospedou um homem vindo de Jequié. Esse hóspede teria sido abordado por criminosos locais que o acusaram de integrar um grupo rival. O homem foi liberado após o confisco de seu celular, mas o grupo chegou a invadir a residência do chefe de cozinha em busca da dupla horas antes do desaparecimento.

No dia 2 de abril, Ramon almoçava com um funcionário quando recebeu uma ligação por volta das 16h. Ele informou que precisava "resolver um problema" e deixou o local em sua motocicleta. Desde então, familiares e amigos perderam o contato com o profissional. "Ramon não tinha passagem pela polícia e nunca teve envolvimento com drogas. Ele gostava de ajudar as pessoas", afirmou a irmã da vítima, Rosana Reis.

Perícia e identificação

Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna. A confirmação oficial da identidade será realizada por meio do exame da arcada dentária.