INVESTIGAÇÃO

Corpo de guia turístico morto em ação policial em Caraíva é exumado

Exumação faz parte da investigação instaurada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)

O corpo do guia turístico Victor Cerqueira Santos Santana, de 28 anos, foi exumado na manhã deste sábado (24), no cemitério municipal de Itabela, onde havia sido enterrado. Victor foi morto durante uma operação policial em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, no dia 10 de maio. >