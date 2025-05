MISTÉRIO

Vídeo: corpo de jovem é encontrado dentro de porta-malas de carro em Barreiras

Gravação mostra Thiago Foloni Silva, 29, entrando sozinho no veículo

A Polícia Civil da Bahia investiga um mistério envolvendo a morte de um jovem natural de São Benedito, cidade do Ceará. O corpo de Thiago Foloni Silva, de 29 anos, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro em Barreiras, no oeste baiano, no domingo (11). Um dia antes, Thiago foi flagrado entrando sozinho no veículo. >