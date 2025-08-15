Correios atualiza CEPs de quatro municípios e quatro distritos na Bahia; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:04
Moradores de quatro municípios baianos e de quatro distritos passam a contar a partir de agora com um novo Código de Endereçamento Postal (CEP). Os Correios concluíram os projetos de codificação postal dos municípios de Caetité, Fátima, Monte Santo e Souto Soares, além de quatro distritos pertencentes a Caetité (BA). Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com o CEP.
Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos. A população deve entrar em contato com seus correspondentes e empresas nas quais possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço.
A estatal informou ainda que os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente. Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios e também nas agências dos municípios. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.
O código de endereçamento postal orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios.