Correios atualiza CEPs de quatro municípios e quatro distritos na Bahia; veja quais

Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com novo Código de Endereçamento Postal

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:04

Correios Crédito: TV Brasil

Moradores de quatro municípios baianos e de quatro distritos passam a contar a partir de agora com um novo Código de Endereçamento Postal (CEP). Os Correios concluíram os projetos de codificação postal dos municípios de Caetité, Fátima, Monte Santo e Souto Soares, além de quatro distritos pertencentes a Caetité (BA). Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com o CEP.

Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos. A população deve entrar em contato com seus correspondentes e empresas nas quais possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço.

A estatal informou ainda que os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente. Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios e também nas agências dos municípios. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.