Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Correios atualiza CEPs de quatro municípios e quatro distritos na Bahia; veja quais

Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com novo Código de Endereçamento Postal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:04

Correios
Correios Crédito: TV Brasil

Moradores de quatro municípios baianos e de quatro distritos passam a contar a partir de agora com um novo Código de Endereçamento Postal (CEP). Os Correios concluíram os projetos de codificação postal dos municípios de Caetité, Fátima, Monte Santo e Souto Soares, além de quatro distritos pertencentes a Caetité (BA). Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com o CEP.

Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos. A população deve entrar em contato com seus correspondentes e empresas nas quais possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço.

A estatal informou ainda que os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente. Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios e também nas agências dos municípios. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.

O código de endereçamento postal orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios.

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante

Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso