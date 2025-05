BAHIA

Detran-BA lança novas regras para ferro-velho e venda de sucatas; veja

Portaria foi publicada no Diário Oficial

Maysa Polcri

Publicado em 16 de maio de 2025 às 14:16

Venda de peças precisará ter emissão de notas fiscais Crédito: Shutterstock

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) publicou nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, a Portaria nº 199, que estabelece novas regras para o credenciamento de empresas que atuam na desmontagem de veículos. A medida visa regulamentar e fiscalizar as atividades de ferro-velhos e venda de peças usadas. >

O credenciamento emitido pelo órgão será válido apenas para o endereço informado pela empresa. Para obter a autorização, o interessado deve apresentar documentos, como alvará de funcionamento, estrutura física adequada, sistema informatizado de rastreabilidade e regularidade fiscal e trabalhista. >

As empresas credenciadas deverão emitir notas fiscais para as operações, manter controle do estoque e garantir a correta destinação ambiental dos resíduos. Também será exigido que as peças sejam identificadas e rastreadas, desde o momento da desmontagem até sua comercialização. As empresas já credenciadas terão prazo de 120 dias para se adequar às novas determinações. >

O Detran será responsável pela fiscalização das empresas. O descumprimento das regras poderá acarretar advertência, multa de até R$ 8 mil, suspensão ou até o cancelamento do credenciamento. A iniciativa pretende combater o comércio irregular de peças. >

Como fazer o credenciamento