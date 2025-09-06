Acesse sua conta
Disparos de dentro de carro: homem morre e mulher fica ferida após serem baleados em festa

Mulher foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias; não há informações sobre o estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:26

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem morreu e uma mulher foi baleada durante uma festa na localidade do Chafariz, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em nota, a Polícia Civil informou que a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) investiga as circunstâncias do homicídio de Ítalo Bruno Rego Lins, 24 anos e da tentativa de homicídio de uma mulher, vítimas de disparos de arma de fogo, na manhã deste sábado (6).

A PC informou que, segundo informações preliminares, as vítimas estavam em uma festa quando foram atingidas pelos tiros, efetuados por um homem no interior de um veículo. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. A mulher foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Já a Polícia Militar informou que uma equipe da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) foi acionada, no início da manhã deste sábado (6), para averiguar a informação de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Chafariz. Ao chegarem, os militares constataram o fato. Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas ninguém foi preso. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

