LAURO DE FREITAS

Disparos de dentro de carro: homem morre e mulher fica ferida após serem baleados em festa

Mulher foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias; não há informações sobre o estado de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:26

Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem morreu e uma mulher foi baleada durante uma festa na localidade do Chafariz, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em nota, a Polícia Civil informou que a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) investiga as circunstâncias do homicídio de Ítalo Bruno Rego Lins, 24 anos e da tentativa de homicídio de uma mulher, vítimas de disparos de arma de fogo, na manhã deste sábado (6).

A PC informou que, segundo informações preliminares, as vítimas estavam em uma festa quando foram atingidas pelos tiros, efetuados por um homem no interior de um veículo. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. A mulher foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime.