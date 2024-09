Em ascensão

Distribuidora de combustíveis baiana lidera ranking nacional de rentabilidade no setor de Petróleo e Gás

Petrobahia teve 66,4% de rentabilidade média, superando gigantes, e se coloca entre as 200 maiores empresas do Brasil

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 11:43

Baiana Petrobahia é uma das 200 maiores empresas do Brasil Crédito: Maurício Simões/Divulgação

Entre todas as empresas do Brasil no setor de Petróleo e Gás, a baiana Petrobahia é a líder nacional no quesito rentabilidade. Essa é uma das marcas alcançadas pela distribuidora de combustíveis no levantamento realizado pelo Valor Econômico, que classificou as mil maiores empresas do país. O Valor 1000, como é chamado o estudo, apontou ainda que a Petrobahia está entre as 200 maiores empresas do país e ocupa a 180ª posição considerando todos os quesitos avaliados no ranking.

As empresas analisadas foram agrupadas em 27 setores. No segmento de Petróleo e Gás, a Petrobahia se destacou com a melhor rentabilidade dentre as 47 empresas listadas na mesma área. O índice é calculado considerando o lucro líquido da empresa sobre o patrimônio líquido dela no mesmo ano, e a distribuidora baiana obteve o melhor resultado nacional com 66,4% de rentabilidade média. Além de superar concorrentes regionais, o resultado de rentabilidade da Petrobahia foi proporcionalmente superior ao de gigantes nacionais do setor.

Para o CEO da Petrobahia, Thiago Andrade, o resultado no ranking é fruto da política de expansão aplicada pela empresa nos últimos anos, que se reflete nos números de participação de mercado. “Em 2023 ficamos entre os dez maiores market share do país no setor de derivados de petróleo e biocombustíveis. Neste ano, embora não tenha acabado ainda, já temos uma perspectiva de consolidar ou até melhorar esse desempenho. Ainda sobre o ano passado, ficamos entre as cinco maiores distribuidoras de toda a região Nordeste. Resultados que refletem o investimento que fazemos na qualidade de nossos produtos, pensando sempre em oferecer o melhor aos nossos clientes e parceiros", explicou.

No ranking geral, comparando o posicionamento da empresa com a última edição do Valor 1000, a Petrobahia deu um salto de quase 40 posições (saiu de 217ª para 180ª), evidenciando o crescimento e bom desempenho de mercado da distribuidora durante o ano de 2023. No cenário estadual, entre as 18 empresas de diferentes setores, com sede na Bahia, que fazem parte do ranking, a Petrobahia é a quinta maior do estado.