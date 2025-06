CRIME

Duas mulheres têm casa invadida e são executadas a tiros em Feira de Santana

Caso foi registrado no bairro Campo Limpo

Um duplo homicídio assustou moradores do bairro Campo Limpo, em Feira de Santana, no domingo (29). No crime, homens armados invadiram uma casa na Rua João Lima e executaram duas mulheres dentro do imóvel. As vítimas, que foram atingidas por diversos disparos, morreram no loca, sem chance de defesa. >