Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edson Gomes será uma das atrações do Festival Virada Salvador; saiba mais

Evento será realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, na orla da Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:01

Edson Gomes
Edson Gomes Crédito: Divulgação

Ícone do reggae nacional, o cantor e compositor Edson Gomes está confirmado como uma das atrações da Virada Salvador 2026, que será realizada entre os dias 27 e 31 de dezembro, na orla da Boca do Rio. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia e será anunciada oficialmente pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (18). A apresentação de Edson está marcada para o dia 28 de dezembro, segunda noite do evento.

Aos 70 anos, o artista baiano, natural de Cachoeira, vive um novo momento em sua carreira. Além do show em Salvador, ele também foi escalado para o Lollapalooza Brasil 2026, um dos maiores festivais de música do país.

Autor de clássicos como “Samarina”, “Serpente”, “Árvore”, “Rastafary”, “Criminalidade” e “Campo de Batalha”, Edson Gomes é conhecido por suas músicas de protesto, com letras que abordam temas como pobreza, desigualdade social, racismo, corrupção e o cotidiano do povo brasileiro.

A confirmação nos dois grandes eventos consolida ainda mais sua importância na cena musical brasileira. Como canta em um de seus maiores sucessos, “Malandrinha”, o artista celebra: “Demorou, mas chegou.”

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Mulher é condenada por matar criança com 40 facadas e usar sangue em ritual na Bahia

Mulher é condenada por matar criança com 40 facadas e usar sangue em ritual na Bahia
Imagem - Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador

Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador
Imagem - Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer
01

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa
03

Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo