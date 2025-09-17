TEM REGGAE

Edson Gomes será uma das atrações do Festival Virada Salvador; saiba mais

Evento será realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, na orla da Boca do Rio

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:01

Edson Gomes Crédito: Divulgação

Ícone do reggae nacional, o cantor e compositor Edson Gomes está confirmado como uma das atrações da Virada Salvador 2026, que será realizada entre os dias 27 e 31 de dezembro, na orla da Boca do Rio. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia e será anunciada oficialmente pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (18). A apresentação de Edson está marcada para o dia 28 de dezembro, segunda noite do evento.

Aos 70 anos, o artista baiano, natural de Cachoeira, vive um novo momento em sua carreira. Além do show em Salvador, ele também foi escalado para o Lollapalooza Brasil 2026, um dos maiores festivais de música do país.

Autor de clássicos como “Samarina”, “Serpente”, “Árvore”, “Rastafary”, “Criminalidade” e “Campo de Batalha”, Edson Gomes é conhecido por suas músicas de protesto, com letras que abordam temas como pobreza, desigualdade social, racismo, corrupção e o cotidiano do povo brasileiro.