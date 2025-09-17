Acesse sua conta
Mulher é condenada por matar criança com 40 facadas e usar sangue em ritual na Bahia

Crime foi cometido há cerca de 17 anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:01

Tribunal de Justiça da Bahia
Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Um mulher foi condenada na cidade de Inhambupe, no nordeste baiano, por ter matado uma criança de oito anos. Ela foi sentenciada ao cumprimento de 26 anos e três meses na prisão por homicídio qualificado. De acordo com informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Joseane do Espírito Santo assassinou a criança em 2008, no Povoado de Limoeiro, zona rural de Inhambupe.

A criança foi atingida por mais de 40 golpes aplicados pela ré com objeto perfurante, o que foi caracterizado como "meio cruel". A vítima morreu no local, em um sítio da região. Após matar a criança, a mulher extraiu o sangue dela para realização de ritual.

Segundo a acusação a mulher teve ajuda de outras duas pessoas para cometer o crime. Uma delas foi morta antes de ser levada a julgamento e a outra foi condenada em 2024, mas faleceu meses depois em um presídio em Santa Catarina.

O caso foi julgado no dia 3 de setembro e divulgado pelo MP nesta terça-feira (16). Joseane cumprirá a sentença, inicialmente, em regime fechado, mas ainda cabe recurso.

