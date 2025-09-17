Balé Teatro Castro Alves abre oficinas gratuitas de dança; veja como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:59
O Balé Teatro Castro Alves promove, a partir desta quarta-feira (17), uma série de oficinas de dança gratuitas no Espaço Xisto da Bahia, nos Barris. Cada turma terá 15 alunos, com vagas preenchidas por ordem de chegada. Ao todo, serão duas oficinas com aulas serão ministradas até 29 de setembro (confira a programação completa abaixo).
O bailarino e coreógrafo Brunno de Jesus realiza a oficina “Pisa-pé como pensamento coreográfico”, que tem como proposta metodológica a prática de exercícios técnicos, improvisação e criação coreográfica orientada por meio do jogo de treinamento técnico investigativo pisa-pé.
Já a oficina “Dança Afro-brasileira", com Tatiana Campelo, parte da compreensão de corpo como encruzilhada de histórias e visa proporcionar um diálogo com os corpos contemporâneos, valorizando a escuta ancestral, a liberdade criativa e a potência dos gestos negros na cena. “Estar nesse espaço é reafirmar a nossa força, a nossa ancestralidade e a nossa identidade”, define Campelo.
Pisa-pé como pensamento coreográfico
Qua, 17/05: 13h às 15h
Qui, 18/05: 13h às 15h
Sex, 19/05: 13h às 15h
Seg, 22/05: 13h às 15h
Ter, 23/05: 13h às 15h
Qua, 24/05: 13h às 15h
Qui, 25/05: 13h às 15h
Sex, 26/05: 13h às 15h
Oficina Dança Afro-Brasileira
Qua, 17/05: 15h30 às 18h30
Sex, 19/05: 15h30 às 18h30
Seg, 22/05: 15h30 às 18h30
Qua, 24/05: 15h30 às 18h30
Sex, 26/05: 15h30 às 18h30
Seg, 29/05: 16h30 às 18h30