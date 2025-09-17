CULTURA

Balé Teatro Castro Alves abre oficinas gratuitas de dança; veja como participar

As aulas serão ministradas no Espaço Xisto Bahia, nos Barris

Yan Inácio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:59

Dança Crédito: Jean Teixeira/BTCA

O Balé Teatro Castro Alves promove, a partir desta quarta-feira (17), uma série de oficinas de dança gratuitas no Espaço Xisto da Bahia, nos Barris. Cada turma terá 15 alunos, com vagas preenchidas por ordem de chegada. Ao todo, serão duas oficinas com aulas serão ministradas até 29 de setembro (confira a programação completa abaixo).

O bailarino e coreógrafo Brunno de Jesus realiza a oficina “Pisa-pé como pensamento coreográfico”, que tem como proposta metodológica a prática de exercícios técnicos, improvisação e criação coreográfica orientada por meio do jogo de treinamento técnico investigativo pisa-pé.

Já a oficina “Dança Afro-brasileira", com Tatiana Campelo, parte da compreensão de corpo como encruzilhada de histórias e visa proporcionar um diálogo com os corpos contemporâneos, valorizando a escuta ancestral, a liberdade criativa e a potência dos gestos negros na cena. “Estar nesse espaço é reafirmar a nossa força, a nossa ancestralidade e a nossa identidade”, define Campelo.

Pisa-pé como pensamento coreográfico

Qua, 17/05: 13h às 15h

Qui, 18/05: 13h às 15h

Sex, 19/05: 13h às 15h

Seg, 22/05: 13h às 15h

Ter, 23/05: 13h às 15h

Qua, 24/05: 13h às 15h

Qui, 25/05: 13h às 15h

Sex, 26/05: 13h às 15h

Oficina Dança Afro-Brasileira