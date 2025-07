TRÁFICO DE DROGAS

Até no teto: 38 kg de maconha são encontrados em casa na Bahia

Droga estava espalhada pelo imóvel

Cerca de 38 kg de maconha foram encontrados dentro de uma casa, localizada no bairro Jardim Flórida, em Juazeiro, no norte do estado. A droga foi encontrada nesta quinta-feira (3). Um suspeito foi preso. >